 le champion du monde Kalle Rovanperä partage ses premières impressions sur WRC

Interrogé sur sa première impression du jeu, Kalle a fait part de son admiration pour les graphismes très détaillés et la ressemblance entre les circuits virtuels et leurs équivalents dans le monde réel. Il a également salué la conduite du jeu, soulignant le réalisme de sa maniabilité.

« C’est tellement réaliste que je peux rouler très vite dès la première prise en main du jeu »

EA SPORTS WRC propose plus de 200 circuits de rallye conçus avec soin et offrant un réalisme, une fidélité et un souci du détail inégalés. Les joueurs peuvent s’attendre à explorer une grande variété de terrains exigeants, parfaitement recréés pour refléter leurs équivalents du monde réel. Le jeu propose également une gamme étendue de 78 voitures de rallye authentiques, retraçant 60 ans d’histoire du sport. L’une des caractéristiques les plus importantes d’EA SPORTS WRC est son Système de Conduite Dynamique, un système innovant qui garantit aux joueurs une expérience de conduite réaliste et immersive et retranscrit parfaitement l’essence du rallye.

EA SPORTS WRC est prévu pour le 3 novembre sur PlayStation5, Xbox Series X|S, et PC via EA App, Epic Store, et Steam.