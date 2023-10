Partager Facebook

Comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé ? Est-ce sa rupture amoureuse, la grossesse de sa meilleure amie Salomé, ou la rencontre de Milos, un possible nouvel amour ? Lydia s’enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule….

Hafsia Herzi, de tous les plans, est magistrale et d’une incroyable justesse dans le rôle de cette femme mystérieuse, complexe, insondable qui, soudain, va basculer. Ce drame remuant sur les dérives maternelles et les obsessions est d’une facture léchée et nous offre un beau portrait de femme.

Le ravissement

Un film de Iris Kaltenbäck

Avec Hafsia Herzi, Alexis Manenti, Nina Meurisse

Distributeur : Xenix Filmdistribution

Durée : 97 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 11 octobre 2023