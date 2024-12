Partager Facebook

Joseph Cross ressemble à son métier. Solide comme du béton. Marié, deux enfants, son existence est parfaitement organisée. Pourtant cette nuit, seul au volant, il doit prendre une décision qui peut ruiner sa vie.

Disons-le d’emblée : Vincent Lindon livre une performance exceptionnelle et est au sommet de son art dans ce film osé et radical. Durant 1h 17, il est filmé au volant de sa voiture sans jamais nous ennuyer. Il file en direction de Paris rejoindre son amante d’un soir qui est en train d’accoucher avec des complications. Ce contremaître doit en même gérer un très gros chantier et avouer sa tromperie à sa femme qui l’attend à la maison avec ses deux enfants. Le film est rythmé par les appels téléphoniques qu’il reçoit des uns et des autres. Captivant de bout en bout, ce drame psychologique nous embarque grâce à l’admirable prestation de Lindon mais aussi à la justesse des dialogues des autres comédiens dont on n’entend que les voix. « Le choix » est aussi le portrait d’un homme ordinaire qui veut faire face à ses responsabilités et ne pas commettre les mêmes erreurs que son géniteur. Un film époustouflant !

Le choix

Un film de Gilles Bourdos

Avec Vincent Lindon

Distributeur : Pathé Films

Durée : 76 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 3 décembre 2024