Le Creators’ Cloud de Sony permet désormais de télécharger directement des photos et des vidéos

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La plateforme de production « Creators’ Cloud » permet désormais de connecter directement des appareils photo tels que le FX3 et le FX301 au stockage en cloud et de télécharger directement des photos et des vidéos. Une fois les réglages initiaux effectués à l’aide de l’application pour smartphone « Creators’ App » (version 2.3), le transfert automatique des photos et des vidéos vers le stockage en cloud de Creators’ Cloud s’effectue dès que l’appareil photo est mis sous tension, sans qu’il soit nécessaire de passer par un intermédiaire via le smartphone.

Cette nouvelle fonction permet d’examiner rapidement les photos et les vidéos transférées dans le cloud à partir de différents appareils et de commencer à les modifier.

Plus d’informations

À partir de mars 2024, les appareils photo Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III et Alpha 7 IV seront également compatibles avec cette fonction2.

Cette fonctionnalité sera présentée pour la première fois sur le stand Sony au salon CP+ de Yokohama, au Japon, à partir du 22 février (jeudi), heure locale.

Pour plus d’informations et pour connaître les versions logicielles compatibles pour chaque appareil photo, nous vous invitons à consulter le site suivant.

[1] Une mise à jour logicielle du boîtier de l’appareil photo compatible est nécessaire.

[2] L’Alpha 1 et l’Alpha 7S III seront également compatibles avec la « Creators’ App » en même temps.