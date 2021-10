Le dernier DLC de Wasteland 3 est désormais disponible !

Partager Facebook

La Secte de la Sainte Détonation le second DLC de Wasteland 3, « La Secte de la Sainte Détonation », est désormais disponible en version numérique sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

A propos du DLC « La Secte de la Sainte Détonation » :

Dans les profondeurs de la base militaire de Cheyenne Mountain, des sectes de mutants vénèrent une antique divinité dénommée la « Sainte Détonation » : une explosion nucléaire figée dans le temps. Qu’il s’agisse d’un dieu, d’une expérience scientifique ou d’un miracle accidentel, l’énergie de la Détonation pourrait alimenter Colorado Springs pendant des siècles… ou l’anéantir en un clin d’œil. Les sectes rivales se disputent le droit de vénérer leur divinité, et vous devrez vous frayer un chemin par la force pour atteindre l’autel. Une ultime mission pour les Rangers du Colorado : le résultat promet d’être explosif… d’une manière ou d’une autre.

La Secte de la Sainte Détonation élargit l’expérience Wasteland 3 avec un détour par la base de Cheyenne Mountain, remplie de nouveaux personnages, d’ennemis inédits, de combats difficiles et de nouvelles armes et armures puissantes. Votre escouade de Rangers sera mise à rude épreuve lors de rencontres plus créatives que jamais au sein d’un système de combat au tour par tour déjà très approfondi. Face à une résistance plus que farouche, les Rangers devront éteindre des réacteurs, purger des systèmes de ventilation et se défendre de leur mieux pour contrer une marée sans fin de mutants et de machines, tous plus dangereux les uns que les autres, au fin fond d’un bunker militaire en ruines.

A propos de la Colorado Collection :

L’intégralité de l’expérience Wasteland 3 dans une seule collection colossale. En plus du célèbre RPG tactique primé, la Colorado Collection comprend les extensions « La Bataille de Steeltown » et « La Secte de la Sainte Détonation », ainsi que les objets bonus de l’équipement de survie du Colorado.

La Colorado Collection est disponible dès maintenant accompagné d’une promotion d’une durée limitée de 30% sur Xbox, PlayStation, le Microsoft Store, Steam, et GOG !