Sony présente sa nouvelle enceinte tour de cou sans fil SRS-NS7, le nouveau cinéma portable

Sony présente sa nouvelle enceinte tour de cou sans fil, le modèle SRS-NS7, capable d’immerger totalement l’utilisateur dans une véritable expérience cinématographique, couplé avec l’émetteur sans fil WLA-NS7. Ce dernier est d’ailleurs compatible avec une sélection de casques Sony (WH-1000XM3, WF-1000XM3, WI-1000XM2, WH-1000XM4, WF-1000XM4, WH-XB900N, WH-XB700) pour profiter de la même expérience offerte avec l’enceinte SRS-NS7.



Plonger dans l’univers de son film ou morceaux préféré

L’enceinte SRS-NS7 est le premier modèle tour de cou sans fil au monde à être compatible avec Dolby Atmos® sur les modèles BRAVIA XR de Sony[1]. Elle permet de découvrir le son 360 Spatial Sound unique de Sony et son expérience cinématographique parfaitement optimisée avec l’application 360 Spatial Sound Personalizer.



L’enceinte SRS-NS7 collabore avec l’émetteur sans fil fourni et les téléviseurs BRAVIA XR[2] pour créer la configuration idéale d’enceintes virtuelles Dolby Atmos® autour de soi[3] et ainsi plonger l’utilisateur dans la scène comme s’il se trouvait au cœur de l’action. Pour l’utiliser, il suffit de connecter l’émetteur sans fil fourni au téléviseur via un câble optique et un câble USB, puis d’appairer la SRS-NS7 avec l’émetteur via une connexion Bluetooth®, et c’est fait !



Pour une expérience vraiment personnalisée, il est conseillé d’utiliser l’application 360 Spatial Sound Personalizer. Elle permet de prendre des photos de ses oreilles et d’analyser ses propres caractéristiques auditives pour intégrer ces dernières dans son expérience audio SRS-NS7.



Ainsi, non seulement l’utilisateur profite du contenu Dolby Atmos® sur son téléviseur, mais il peut également écouter sa musique en 360 Reality Audio. Ce format est pris en charge par la SRS-NS7[4] lorsqu’elle est utilisée avec un smartphone offrant une restitution digne d’un concert. Une fois connecté via un smartphone à des services de musique compatibles tels que Deezer, nugs.net et TIDAL, l’utilisateur est plongé dans sa bulle de musique.



Compagnon privilégié des téléviseurs BRAVIA XR, l’enceinte SRS-NS7 s’appaire également avec des appareils tels que des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones[5]. Cette enceinte tour de cou sans fil personnelle diffuse un son stéréo à 2 canaux pour s’immerger encore plus dans son divertissement préféré.



Un son incroyablement enveloppant, rien que pour vous

Optimisée par les technologies audio renommées de Sony, l’enceinte SRS-NS7 offre un son cristallin, une pression acoustique puissante et des sons plus riches et plus profonds pour proposer une expérience de cinéma personnelle ultime. Le mérite en revient notamment à l’unité de haut-parleur X-Balanced offrant une taille optimale dans un boîtier compact, et une pression acoustique augmentée ainsi qu’une distorsion réduite pour diffuser une musique et des voix claires. En parallèle, l’enceinte orientée vers le haut réserve un son clairement audible sans déranger son entourage pour laisser vivre toute l’émotion de ses films et sa musique, même en pleine nuit. De plus, le radiateur passif augmente la réponse en basse fréquence et reproduit des graves clairs pour des effets sonores musclés et des rythmes percutants.



Le summum de la synchronisation audiovisuelle

L’émetteur sans fil fourni permet de minimiser le temps de latence avec l’enceinte SRS-NS7 lorsqu’elle est connectée à des téléviseurs BRAVIA XR pour permettre de s’immerger totalement dans les films Dolby Atmos® avec un son et des images parfaitement synchronisés[6].

Un confort inouï pour un divertissement infini

Marathonien des séances de cinéma nocturnes ou passionné frénétique d’émissions de télévision, la SRS-NS7 répond aux besoins de divertissements insatiables.



La SRS-NS7 offre le confort idéal pour des heures de visionnage de ses films, émissions de télévision ou concerts préférés grâce à sa conception souple, ergonomique et parfaitement stable autour du cou. La bande flexible à l’arrière de l’enceinte permet d’adapter parfaitement son ergonomie et de d’offrir un spectacle tout confort.



L’enceinte SRS-NS7 assure jusqu’à 12 heures[7] de performance dont près de 5 heures[8] à plein volume pour vivre sans interruption les émissions de télévision et les films les plus longs. Mais si malgré tout l’utilisateur est à court de batterie, une charge rapide de 10 minutes via une connexion USB de type C apporte jusqu’à 60 minutes d’utilisation supplémentaire[9]. L’enceinte tour de cou sans fil SRS-NS7 n’excelle pas seulement dans le domaine de la télévision, du cinéma et de la musique, elle facilite aussi les appels en mains libres pour le télétravail. L’emplacement optimal du microphone permet à la SRS-NS7 de capturer et de diffuser votre voix avec une excellente qualité, tandis qu’une unité de haut-parleurs X-Balanced transmet clairement la voix de vos collègues. De plus, grâce à la fonction de réduction de l’écho, tous les interlocuteurs peuvent entendre et être entendus clairement sans réverbération.

Imaginée dans un souci de commodité, la SRS-NS7 dispose également d’une connexion multipoint[10] pour permettre de connecter deux appareils en même temps, comme son ordinateur portable et son smartphone[11]. Ainsi, si un appel professionnel arrive sur un ordinateur portable alors que l’utilisateur écoute sa musique sur son smartphone, il peut prendre l’appel en un seul clic à l’aide du bouton lecture/appel situé sur le côté gauche du tour de cou. Une fois l’appel terminé, il est automatiquement reconnecté à sa liste de lecture préférée.



Certifiée IPX4[12], la SRS-NS7 résiste aux éclaboussures et permet de profiter l’esprit tranquille de ses émissions et morceaux préférés n’importe où dans la maison. De plus, la conception ouverte permet de regarder et d’écouter loin de son appareil tout en restant à l’écoute de ce qui se passe autour de soi.

Un design haut de gamme et si pratique

La SRS-NS7 présente une finition texturée pour une sensation de confort et rend cet appareil agréable à porter et à posséder. Avec un tour de cou en silicone et un revêtement arrière soyeux, la SRS-NS7 se prête idéalement à une utilisation quotidienne, d’autant qu’elle est facile à nettoyer.



L’enceinte SRS-NS7 n’est pas seulement conçue pour être élégante, mais aussi écoresponsable. Moins de 5 % de l’emballage de la SRS-NS7 est en plastique conformément à l’engagement de Sony à réduire l’impact environnemental de ses produits et de ses pratiques.

Des écouteurs pour partir à la découverte du son 360 Spatial Sound

L’expérience 360 Spatial Sound de Sony sera également disponible sur certains casques Sony[13] une fois appairés à l’émetteur sans fil WLA-NS7[14] et aux téléviseurs BRAVIA XR[15].



Prix et disponibilité