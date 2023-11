Partager Facebook

Pour réparer l’injustice, a-t-on le droit à l’imposture ? Doit-on juger une personnes aux titres qu’elle a obtenus ? autant de questions posées par « Le diplôme », premier roman d’Amaury Barthet qui figurait dans la sélection pour le Prix des Deux Magots et le Prix Stanislas.

Le pitch ? Jeune, intelligente, Nadia a toutes les compétences pour réussir. Il ne lui manque qu’un diplôme pour en attester et lui ouvrir les portes d’un avenir meilleur. Guillaume, prof de banlieue désabusé, va lui en offrir les clés en lui fabriquant un faux diplôme. Le duo va se lancer dans cette aventure rocambolesque qui va bouleverser leur vie respective.

A la fois bien ficelé, cruel et drôle, l’ouvrage orchestre le récit d’une revanche et mêle critique sociale, fable philosophique et études de caractères. Une des belles surprises de cette rentrée littéraire et un auteur à suivre !