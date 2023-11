NCSOFT: De nombreuses annonces au G-STAR 2023

Partager Facebook

NCSOFT, développeur et éditeur de jeux vidéo de premier plan, a dévoilé ses nouveaux projets mondiaux lors de la cérémonie d’ouverture du G-STAR 2023 qui se tient du 16 au 19 novembre 2023 à Busan en Corée du Sud. Au fil de la cérémonie, les producteurs exécutifs de chaque titre ont dévoilé de nouvelles bandes-annonces et ont présenté leurs projets respectifs au public.

Moonyoung Choi, Principal Development Management Officer chez NCSOFT, a déclaré : « Toutes nos équipes de développement, et NCSOFT dans son ensemble, se sont consacrées à la présentation d’un éventail diversifié d’expériences de jeu amusantes et diverses ici au G-STAR. » Il a également souligné : « À l’avenir, nous continuerons à nous engager à sortir de grands jeux tout en communiquant régulièrement et en partageant nos progrès de développement avec nos fans.«

LLL est un shooter en ligne en monde ouvert qui invite les joueurs à participer à des batailles épiques au sein d’un environnement vaste et dynamique, et leur permet de le parcourir à leur guise. Lors de la présentation de la nouvelle bande-annonce officielle, Jaehyun Bae a souligné la spécificité de LLL en déclarant : « Vous pouvez vous immerger dans le monde ouvert, en maniant un large éventail d’armes et de combinaisons de compétences. C’est ce qui rend LLL unique et qui offre aux joueurs une expérience de jeu de tir inégalée.«

BATTLE CRUSH, le tout premier titre de NCSOFT sur Nintendo Switch, est un jeu d’action qui captive les joueurs du monde entier. Hyungsuk Kang a déclaré : « Le jeu propose des combats palpitants et dynamiques, notamment lors de l’exécution de combos d’attaque précis pour lancer les ennemis dans les airs, ou même lorsqu’il s’agit d’échapper aux dangers d’un terrain en perpétuelle évolution. » Il a ajouté : « J’espère que nos joueurs prendront du plaisir à s’affronter pour devenir les ultimes survivants en s’appuyant sur leur équipe et sur des combinaisons d’objets astucieuses.«

Project BSS est une nouvelle licence qui propose un gameplay innovant et s’appuie sur le riche univers de Blade & Soul. Kihwan Koh a déclaré : « Project BSS est un jeu de rôle qui intègre des éléments d’action et d’aventure au gameplay, et favorise la communication entre les joueurs. » Il a également expliqué que « le jeu propose des formations d’équipe stratégiques capables de s’adapter à l’environnement et aux conditions de combat dynamiques, ainsi que des combats tactiques qui renforcent le plaisir de collecter et de combiner des éléments.«

TL, Project G, Project M : de nouvelles bandes-annonces et un état des lieux du développement

THRONE AND LIBERTY (TL), le MMPROG très attendu par les fans, a dévoilé sa nouvelle bande-annonce lors de la cérémonie d’ouverture. Son lancement officiel en Corée du Sud est prévu pour le 7 décembre. Le producteur Jongok Ahn présentera une démo en coréen des principales fonctionnalités de TL sur la chaîne YouTube de NC à 05h00 du matin le 18 novembre, au G-STAR. Cette présentation donnera un aperçu des récents changements apportés à TL, dont un donjon solo, un donjon à pour six joueurs et un raid de guilde. En outre, divers événements sur place sont prévus pour les visiteurs.

De plus, de nouvelles bandes-annonces ont été dévoilées pour le MMORTS Project G et l’aventure interactive Project M. Project G est actuellement en cours de développement sur PC et mobiles, tandis que Project M est conçu pour les consoles et le PC. D’autres informations sur l’avancement de ces projets seront communiquées lors d’un entretien en coréen sur les projets à venir, qui ​ débutera à 05h30 du matin le 17 novembre sur YouTube et sur le site du G-STAR.