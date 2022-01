Le DLC narratif de Pathfinder: Wrath of the Righteous sera disponible le 15 février !

Le DLC « Inevitable Excess » entraînera les joueurs dans de nouvelles aventures qui débuteront juste avant le moment de leur plus grand triomphe : la victoire sur Worldwound. Ils quitteront Golarion et utiliseront des pouvoirs mythiques sans précédent afin de défendre le continuum espace-temps face à un effondrement imminent. Le DLC sera disponible à la fois dans le Season Pass, mais aussi en tant qu’achat indépendant sur les plateformes de ventes numériques.

De plus, le studio souhaite partager une mise à jour importante. La date de sortie sur consoles a été déplacée à l’automne 2022. Initialement prévu au printemps, l’équipe a pris la décision difficile de retarder la sortie du titre, non seulement afin de délivrer la meilleure expérience possible pour les joueurs consoles, mais également pour corriger les problèmes actuels de la version PC.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à début février 2022, le jeu principal participe aux promotions du Nouvel An Lunaire sur l’Epic Games Store, Steam et GOG. En outre, le titre est accompagné d’un nouveau DLC incluant un nouvel animal de compagnie, le petit dragon souverain de Tian Xia, qui aidera d’ailleurs les joueurs à réussir tous les contrôles de compétences en matière de connaissance et d’apprentissage.

Pathfinder: Wrath of the Righteous est dès à présent disponible sur toutes les plateformes de ventes numériques dont Steam, Epic Games Store et GOG. Il sortira également sur consoles. Les versions PS4 et Xbox One sont prévues pour le début de l’automne, cette année. Prime Matter, le label gaming premium de Koch Media, distribuera les versions consoles physiques.