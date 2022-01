Découvrez la nouvelle bande-annonce d’histoire de Star Wars: The Old Republic

Partager Facebook

BioWare et Lucasfilm Games dévoilent une nouvelle bande-annonce pour Star Wars: The Old Republic, qui explore l’histoire épique à venir dans la prochaine extension, « Legacy of the Sith ». Les joueurs pourront continuer à s’immerger dans leur propre aventure Star Wars, dévoilant les mystères du plan ultime de Dark Malgus, le renégat Sith qui représente un danger pour la galaxie depuis qu’il a été introduit dans l’emblématique MMORPG il y a 10 ans.

La sortie de l’extension Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith le 15 février continuera la célébration du 10ème anniversaire de l’emblématique MMORPG, qui proposera aux joueurs de nouveaux contenus, mises à jour et activités en jeu tout au long de l’année 2022. En plus du prochain chapitre de l’histoire palpitante de Star Wars: The Old Republic, la fonctionnalité très attendue des styles de combat ajoutera un tout nouveau niveau de personnalisation aux armes et aux capacités d’un personnage, donnant aux joueurs encore plus d’options pour créer le personnage Star Wars de leurs rêves.