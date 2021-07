Le dungeon crawler infernal Blightbound mute en version 1.0

Partager Facebook

Le développeur intrépide Ronimo Games (Awesomenauts) et leurs abracadabrants acolytes de Devolver Digital annoncent la fin de l’Accès Anticipé de Blightbound, le donjon crawler multijoueur magnifiquement sombre. Retrouvez les donjons infernaux de ce jeu d’action coopératif musclé à partir du 27 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Blightbound est un donjon crawler multijoueur crossplay jouable en ligne et en local dans lequel trois héros quittent leur refuge montagnard pour affronter les abominations engendrées par un mystérieux brouillard qui enveloppe la terre. Explorez des donjons, combattez des ennemis mystiques et récupérez des butins précieux : vous pourrez aussi rassembler les différents héros pour élargir votre liste de guerriers disponibles. Chaque joueur remplira un rôle spécifique dans l’équipe – guerrier, assassin ou mage – pour vaincre des boss colossaux et résoudre des énigmes épicées.

Caractéristiques

Blightbound est un jeu en constante expansion avec de nouveaux donjons à explorer, de nouveaux héros à débloquer et une tonne de loot à ramasser

Collectionnez plus de 20 héros, chacun avec ses propres compétences, capacités et son arc narratif à découvrir.

Des centaines d’objets à piller et à fabriquer pour améliorer vos héros et modifier leur répertoire d’attaques et de capacités.

Construisez votre refuge au sommet de la montagne en recrutant des artisans pour fabriquer plus d’objets, en remplissant des primes ou en entraînant vos héros.

Battez-vous au sein de trois environnements distincts, chacun avec plusieurs donjons à conquérir, dont l’étrange Gravemark, l’oppresseur Underhold et la précaire Blood Ridge.

Des rôles de classe distincts qui récompensent le jeu en équipe avec de puissants pouvoirs. Bloquez les dégâts en tant que guerrier, interrompez les ennemis en tant qu’assassin ou soignez vos alliés en tant que mage.

Un superbe mélange de personnages peints à la main et de modèles 3D avec des effets d’éclairage en temps réel.

Serez-vous à la hauteur des défis qui se présenteront à vous, et parviendrez-vous à vaincre le Blight une bonne fois pour toute ?