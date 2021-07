Concours ” ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4″ sur PS4 !

Partager Facebook

Les Pirate Warriors sont de retour ! Découvrez une histoire encore plus explosive, de nouveaux environnements et des attaques toujours plus folles dans ONE PIECE: Pirate Warriors 4. D’île en île, accompagnez Luffy et l’équipage du Chapeau de Paille dans leur quête du trésor légendaire : le One Piece. À travers une extraordinaire aventure, retracez l’histoire du manga, évoluez parmi les environnements les plus impressionnants de la série et défiez de féroces ennemis. Choisissez parmi vos personnages préférés et combattez d’innombrables ennemis lors de batailles emblématiques sorties tout droit de l’anime One Piece. Développé par KOEI TECMO GAMES, les maîtres du genre Action Musou, ONE PIECE: Pirate Warriors 4 associe le plaisir de terrasser des hordes d’ennemis au cours d’intenses combats à la personnalité haute en couleur des personnages de la série. Tenez-vous prêts à embarquer pour une nouvelle aventure Pirate Warriors !

Il nous reste encore quelques exemplaires du titre à faire gagner sur PS4. Pour y prendre part, remplissez le formulaire ci-dessous avant le 12 juillet 2021. Les gagnants seront contactés par email. Bonne chance à tous !