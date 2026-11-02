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Dans le Paris d’aujourd’hui, Anastasia, jeune danseuse, intègre le prestigieux Opéra de Paris. Alors qu’elle répète l’Orpheus, un opéra maudit qui aurait été composé par le Fantôme de l’Opéra, elle tombe amoureuse d’un mystérieux pianiste. À l’approche de la première représentation, entre accidents inexpliqués et révélations troublantes, Anastasia se trouve plongée dans une histoire d’amour impossible, à la frontière du réel et du fantastique.

Alexandre Castagnetti dont le père était chanteur lyrique réactualise le célèbre roman de Gaston Leroux dans ce drame lyrique aux confins du film fantastique, du thriller et de la romance noire. Deva Cassel interprète la jeune ballerine roumaine qui va remplacera la danseuse étoile accidentée. Une œuvre flamboyante qui réserve quelques beaux moments de danse.

Le fantôme de l’opéra

Un film de Alexandre Castagnetti

Avec Deva Cassel, Julien De Saint-Jean, Romain Duris

Distributeur : Pathé Films

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 28 octobre 2026