Gagnez votre place pour le film « COMMENT BRAQUER UNE BANQUE », le 11 novembre au cinéma

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CONCOURS — S2PMag et Sony Pictures Suisse vous offrent 3x 2 billets pour assister au film COMMENT BRAQUER UNE BANQUE (HOW TO ROB A BANK) — au cinéma le 11 novembre 2026 !

COMMENT BRAQUER UNE BANQUE

Une équipe de braqueurs devenue star des réseaux sociaux diffuse en direct ses hold-up audacieux, sans se douter que sa notoriété grandissante sur Internet l’a placée dans le viseur d’un agent chevronné du FBI et d’une brillante ingénieure en informatique. Alors que cet improbable duo se rapproche dangereusement d’eux, les membres du gang repoussent leurs limites et mettent tout en jeu pour défendre leurs convictions… et réussir le braquage le plus ambitieux de leur carrière.

Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet : « Concours Ciné COMMENT BRAQUER UNE BANQUE ». Ce concours est valable jusqu’au 10 novembre 2026 minuit.

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !

L’équipe S2PMAG