Gagnez votre place pour le film « COMMENT BRAQUER UNE BANQUE », le 11 novembre au cinéma

La Rédac' 1 novembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Concours, Critiques de films, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

CONCOURS — S2PMag et Sony Pictures Suisse vous offrent 3x 2 billets pour assister au film COMMENT BRAQUER UNE BANQUE (HOW TO ROB A BANK) — au cinéma le 11 novembre 2026 !

COMMENT BRAQUER UNE BANQUE

Une équipe de braqueurs devenue star des réseaux sociaux diffuse en direct ses hold-up audacieux, sans se douter que sa notoriété grandissante sur Internet l’a placée dans le viseur d’un agent chevronné du FBI et d’une brillante ingénieure en informatique. Alors que cet improbable duo se rapproche dangereusement d’eux, les membres du gang repoussent leurs limites et mettent tout en jeu pour défendre leurs convictions… et réussir le braquage le plus ambitieux de leur carrière.

Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet : « Concours Ciné COMMENT BRAQUER UNE BANQUE ». Ce  concours est valable jusqu’au 10 novembre 2026 minuit.

Dans ton message, indique :

  • ton nom et prénom
  • ton adresse postale complète

Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !

L’équipe S2PMAG

  • Réalisé par David Leitch
  • Acteurs Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Pete Davidson et John C. Reilly
  • Titre original : How to Rob a Bank
  • Pays d’origine : États-Unis
  • Genre : Action, thriller, comédie de braquage
  • Durée : 122 minutes (2 heures 02)
  • Langue originale : Anglais
  • Format de prise de vue : 35 mm (Négatif)
  • Format de projection : DCP (Digital Cinema Package), Master Format Digital Intermediate (4K)
  • Format d’image : 1.85 : 1
  • Mixage son : Dolby Atmos
  • Lieux de tournage : Pittsburgh, Pennsylvanie

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