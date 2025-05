Le gang PAYDAY est de retour avec Party Powder

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec l’aide de membres corrompus de la police qui organisent une fausse arrestation, la famille Palatucci pénètre sur le territoire de Golden Dagger et détourne une importante cargaison de drogue. Pourtant, leur jeu de pouvoir est sur le point de tourner au vinaigre : le chef de la triade des Golden Dagger, Shayu, a engagé le gang PAYDAY pour inverser la situation.

Le casse Party Powder se déroule dans un entrepôt de la mafia en ruine, dans les bas-fonds criminels de New York et offre aux joueurs la possibilité de choisir entre une approche furtive ou offensive. Le casse met l’accent sur la stratégie et la rejouabilité, récompensant une planification minutieuse, ou un chaos pur et simple.

Pour les joueurs qui souhaitent faire monter la sauce, il existe une option supplémentaire : faire tourner le laboratoire et fabriquer sa propre marchandise (méthamphétamine). Il s’agit d’une initiative audacieuse permettant de gagner encore plus d’argent ! Toutefois, seuls les plus coriaces résisteront à la chaleur.

À propos du casse Party Powder de PAYDAY 3 :

La dernière mise à jour de PAYDAY 3 contient à la fois du contenu payant et du contenu gratuit :

Le DLC payant Party Powder.

La fonction Armor 2.0 : Un système d’armure personnalisable, permettant aux joueurs de mélanger et d’assortir les types de pièces en fonction de leur style de jeu, qu’ils préfèrent l’approche de PAYDAY 2 ou de PAYDAY 3 . Ce système, ajoutant de la flexibilité et de la profondeur, permet également une plus grande variété de styles de jeu.

. Ce système, ajoutant de la flexibilité et de la profondeur, permet également une plus grande variété de styles de jeu. Une nouvelle arme gratuite : Le Juge, arme préférée des fans et issue de PAYDAY 2, revient dans PAYDAY 3 sous un nouveau nom : Le Justicar.

sous un nouveau nom : Le Justicar. Amélioration de la fonctionnalité « Livraison d’armes OVERKILL », désormais livrée directement aux pieds des joueurs, par drone.

Les Twitch Drops, avec pour thème principal l’Apocalypse et comprenant un masque, un médaillon, 2 autocollants et un motif de masque.

Remises PAYDAY 3 à venir :

Plusieurs réductions sur PAYDAY 3 sont à venir pour les joueurs consoles souhaitant se plonger dans l’action ou étoffer leur arsenal :

PlayStation Store : Du 28 mai au 11 juin, les joueurs pourront profiter de promotions sur le jeu de base, le Year 1 Pass, ainsi que les chapitres 2 et 4. De plus, une promotion séparée sur les autres chapitres de PAYDAY 3 se déroulera du 21 mai au 4 juin.

se déroulera du 21 mai au 4 juin. Xbox Store : Le jeu de base sera en promotion du 25 mai au 3 juin, offrant aux nouveaux joueurs l’opportunité de rejoindre le gang PAYDAY.

Depuis sa sortie, PAYDAY 3 s’est enrichi de 17 casses, tous situés dans les rues de New York City. Cela inclut 8 casses principaux, 4 casses secondaires et 4 casses du DLC The Bad Apple. Avec Party Powder, le terrain de jeu des criminels s’élargit encore plus.