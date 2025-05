“Mission : Impossible -The Final Reckoning” au cinéma !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ethan Hunt et l’équipe du FMI se lancent dans une course contre la montre pour trouver l’Entité, une intelligence artificielle malveillante qui peut détruire l’humanité.

Présenté hors compétition au Festival de Cannes, le film est la suite directe de « Mission : Impossible-Dead Reckoning ».

Un peu trop bavard, le film à la pointe de la technologie et pensé pour un format IMAX, réserve deux scènes d’action majeures, une sous l’eau et une autre dans les airs. L’occasion de retrouver une dernière fois Tom Cruise sous les traits d’Ethan Hunt, ce huitième blockbuster étant annoncé comme clôturant une longue saga pleine d’aventures et de rebondissements..

Mission : Impossible -The Final Reckoning

Un film de Christopher McQuarrie

Avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg

Distributeur : Warner Bros.

Durée : 169 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 21 mai 2025