Le jeu de platforme MainFrames prévu pour début 2025

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En vous baladant uniquement dans les fenêtres et le bureau d’un écran de PC, menez Floppy dans une aventure rocambolesque à travers un réseau informatique. Réagencez les fenêtres des différents programmes pour créer un chemin permettant à Floppy de sauter d’un cadre à l’autre, tout en vibrant au rythme apaisant de beats très chill. À la tête du réseau de MainFrames, différents personnages hauts en couleur ne manqueront pas d’illuminer votre quotidien d’un humour grinçant doublé d’indices sur le sens de votre existence.

Chaque zone des différents mondes numériques de MainFrames offre son propre ADN avec des styles artistiques, des mécaniques et des secrets différents à découvrir en explorant le système. Si le voyage de Floppy ne sera pas de tout repos, il s’annonce tout de même particulièrement accessible et gratifiant, même pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas les arcanes du genre plateforme. Le level design astucieux et le monde accueillant de MainFrames offrent une expérience équitable qui n’entend pas défragmenter votre cerveau.

Annoncé dans le cadre de la Wholesome Games Steam Celebration, MainFrames bootera sur PC (via Steam) et Nintendo Switch début 2025.