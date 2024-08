Arizona Sunshine Remake arrive le 17 octobre

Partager Facebook

Arizona Sunshine Remake propose une reprise du jeu original primé, entièrement repensé, avec des graphismes VR ravi-sang, des armes et des combats VR de nouvelle génération. Affrontez les morts-vivants seul ou à trois dans un sud-ouest américain postapocalyptique envahi par les zombies et découvrez une Arizona infestée comme jamais auparavant :

Des graphismes ravi-sang : laissez-vous séduire par de nouveaux graphismes époustouflants, avec des textures en haute résolution et des environnements réalistes.

Une édition complète comprenant tous les DLC : Arizona Sunshine Remake inclut tous les DLC et mises à jour d’origine (DLC Dead Man, DLC The Damned, mise à jour Vieille Mine, mise à jour Trailer Park et mise à jour Vallée Zombie).

Multijoueur coopératif : associez vos forces à celle d’un ami en mode coopération ou en mode Horde multi-joueurs pouvant réunir jusqu’à quatre joueurs. Mais attention, plus vous réunirez de nouveaux cerveaux, plus vous attirerez de morts-vivants affamés.

Combat et armes nouvelle génération : vivez le frisson du combat en maniant une gamme variée d’armes, des fusils de chasse aux machettes.

Revivez l’histoire originale : découpée en épisodes qui forment une histoire complète, cette campagne VR vous permet de jouer lors de sessions courtes ou de mener la campagne dans son intégralité.

Un tout nouveau système de mutilation : découvrez toutes les façons de tuer un Fred grâce au système amélioré de mutilation, gore à souhait.

Précommandez Arizona Sunshine Remake dès maintenant sur Meta Quest 2 et 3, PS VR2 et Steam pour bénéficier d’une remise de 10 % et du pack Federal Containment Agency, comprenant : Crisis Command Suit, Hazard Handlers et Safety-first Ducky Charm.

Dès le lancement, les joueurs qui possèdent déjà le jeu original Arizona Sunshine® pourront passer à Arizona Sunshine Remake à un prix réduit. La mise à jour nécessitera que le jeu original soit acheté et installé sur votre console.

Arizona Sunshine Remake sera disponible sur Meta Quest 2 et 3, PS VR2, et PC VR le 17 octobre 2024