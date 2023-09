Le jeu de puzzle et de destruction ABRISS – build to destroy est disponible

Les joueurs possédant déjà la version accès anticipé recevront automatiquement la version PC complète via une mise à jour à partir d’aujourd’hui. Le prix réduit actuel de 14,99 € s’appliquera jusqu’au 21 septembre 2023, après quoi ABRISS – build to destroy sera proposé au plein prix de 19,99 €.

Randwerk Games a été fondé en 2021 par Friedrich Beyer, Till Freitag et Johannes Knop. Le premier jeu développé en interne de Randwerk est ABRISS, un jeu de puzzle et de destruction dans des mondes surréalistes-futuristes. Les joueurs construisent des édifices complexes et les font s’écraser sur des cibles définies. Niveau après niveau, les joueurs débloquent de nouvelles constructions, des pièces et démantèlent les paysages urbains. L’équipe de développement appelle le style abstrait unique du jeu Mainboard Brutalism. Le jeu est inspiré des œuvres surréalistes des artistes Zdzisław Beksiński et Hans Rudolf Giger, ainsi que des pionniers allemands de la musique électronique et de l’architecture constructiviste et brutaliste. ABRISS a été récompensé par le jury du German Computer Game Award 2023 dans la catégorie « Best Graphic Design ».

Caractéristiques principales :

Système de destruction complexe : ​ Électricité statique simulée, des milliers de minuscules particules d’éclats, d’énormes morceaux s’écrasant dans l’abîme… ABRISS mise sur une destruction audiovisuelle spectaculaire.

​ Électricité statique simulée, des milliers de minuscules particules d’éclats, d’énormes morceaux s’écrasant dans l’abîme… ABRISS mise sur une destruction audiovisuelle spectaculaire. Campagne étendue : Sept mondes attendent d’être conquis avec la bonne stratégie. Les joueurs débloquent de nouvelles pièces pour personnaliser leur approche et compléter les puzzles en un minimum de coups. Depuis le lancement de l’accès anticipé, deux mondes et des niveaux bonus supplémentaires ont été ajoutés.

Sept mondes attendent d’être conquis avec la bonne stratégie. Les joueurs débloquent de nouvelles pièces pour personnaliser leur approche et compléter les puzzles en un minimum de coups. Depuis le lancement de l’accès anticipé, deux mondes et des niveaux bonus supplémentaires ont été ajoutés. Nouveau mode de jeu : Dans le mode Endless, l’objectif est d’obtenir un maximum de destruction et donc le meilleur score.

Dans le mode Endless, l’objectif est d’obtenir un maximum de destruction et donc le meilleur score. Mode bac à sable : Le bac à sable minimaliste permet aux joueurs d’expérimenter librement. Ils peuvent construire leurs propres structures et les partager avec la communauté sur le Steamworkshop.

Le bac à sable minimaliste permet aux joueurs d’expérimenter librement. Ils peuvent construire leurs propres structures et les partager avec la communauté sur le Steamworkshop. Snapshot : Les explosions massives et les paysages urbains impressionnants peuvent être immortalisés à la perfection dans le mode photo. De nombreux filtres invitent les joueurs à donner au paysage une atmosphère totalement différente.

Les explosions massives et les paysages urbains impressionnants peuvent être immortalisés à la perfection dans le mode photo. De nombreux filtres invitent les joueurs à donner au paysage une atmosphère totalement différente. Prise en charge de la manette : ABRISS est jouable sur PC à la manette et l’affectation des touches est libre.

ABRISS – build to destroy est disponible dès maintenant sur PC via Steam et sortira également sur d’autres plateformes dans le futur.