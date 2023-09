Charles Leclerc vous met à l’épreuve dans F1 2023

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Un nouveau Défi Pro permettant aux joueurs de se mesurer au célèbre pilote de Formule 1 Charles Leclerc lors du FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2023 arrive dans F1 23. Ces derniers pourront comparer leur performance au meilleur temps de Charles Leclerc (1:20:151) via F1 World du 5 au 11 septembre. Ceux qui dépasseront son chrono recevront le casque exclusif qu’il portait à Monza comme récompense. Il s’agit du deuxième Défi Pro nouvellement introduit, qui permet aux joueurs de se mesurer directement à leurs pilotes préférés.

En plus de ce défi stimulant, la Scuderia Ferrari a récemment annoncé une livrée spéciale pour sa course à domicile, ainsi que des casques et des combinaisons de course dédiés, pour célébrer l’ADN de l’écurie et sa victoire historique au classement général des 24 Heures du Mans. Du 31 août au 16 septembre, les joueurs de F1 23 pourront découvrir ces designs originaux, qui remplaceront temporairement la livrée Ferrari habituelle dans les modes Carrière, Contre-la-montre et Grand Prix.