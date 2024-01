Le jeu de puzzle et de destruction ABRISS – build to destroy sortira sur consoles en mars 2024

Le développeur et éditeur de jeux vidéo astragon Entertainment, basé à Düsseldorf, et le studio de développement Randwerk Games, basé à Berlin, annoncent que le jeu de puzzle et de destruction physique primé ABRISS – build to destroy sortira le 7 mars 2024 sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S.

ABRISS est désormais disponible en précommande sur PlayStation 5 au prix de 19,99 € et les abonnés PlayStation Plus peuvent bénéficier d’une remise de 10 % sur leur précommande. Sur Xbox Series X|S, ABRISS peut être précommandé à partir du 22 janvier au prix de 19,99 € et tous les joueurs qui précommanderont le jeu bénéficieront d’une remise de 10 %.

En plus des versions pour consoles, ABRISS sortira également sur l’Epic Games Store le 7 mars. ABRISS est déjà disponible sur PC via Steam et GOG.