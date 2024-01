Farming Simulator sera présent aux LAMMA 2024

Partager Facebook

Premier événement pour Farming Simulator en 2024 : l’éditeur et développeur GIANTS Software expose au salon LAMMA 2024, le principal salon de l’industrie des machines agricoles au Royaume-Uni. Occupant plus de 330m2, un tournoi esport officiel est présenté sur une immense scène et des stations de jeu permettent une expérience immersive des derniers produits Farming Simulator. Le salon LAMMA 2024 se déroulera du 17 au 18 janvier au National Exhibition Centre (NEC) de Birmingham, marquant ainsi l’événement phare de Farming Simulator sur le sol britannique.

Nouvelle année, nouvel adversaire

La Farming Simulator League, compétition esportive officielle de la célèbre série, actuellement à sa cinquième saison. Jouée dans le mode Arène de Farming Simulator 22, des équipes de trois joueurs chacune rivalisent pour le meilleur score en récoltant du blé, en pressant des balles et en les livrant à leur grange, le tout dans un temps impartis de dix minutes.

Les tournois de la ligue se déroulent lors d’événements en ligne mais aussi en physique, invitant de nouvelles équipes à concourir pour leur part du prize pool de la saison, s’élevant à 200 000 euros. Le salon LAMMA 2024 introduit de nouveaux concurrents, avec une nouvelle équipe défiant les équipes sponsorisées établies telles que Helm, Lindner, Valtra ou New Holland, soutenues par l’industrie agricole et occupant les premières places du classement actuel.

Diffusions en direct et découverte de plusieurs titres

Les visiteurs du salon peuvent plonger dans le monde virtuel de l’agriculture et découvrir toute la gamme de jeux : que ce soit le Farming Simulator 22 de la série principale, le produit mobile Farming Simulator 23, ou même le prochain Farming Simulator Kids encore non publié, destiné aux plus jeunes.

Le tournoi Farming Simulator League sera diffusé en direct sur les chaînes officielles de GIANTS Software en anglais et en allemand, débutant à 11h00 les deux jours.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.