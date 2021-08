Le jeu Park Beyond disponible en 2022

Partager Facebook

L’éditeur et développeur BANDAI NAMCO Entertainment Europe vient d’annoncer Park Beyond, une simulation de création et de gestion de parc à thème d’un genre nouveau développée par le studio allemand Limbic Entertainment. Annoncé sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC, le jeu sortira en 2022.

Et si votre imagination était votre seule limite pour créer le parc à thème de vos rêves ? Et si la technologie, l’argent et la gravité n’étaient plus des obstacles ? Embarquez pour un voyage extraordinaire qui vous permettra d’imaginer, de créer et de gérer des parcs si audacieux qu’ils marqueront les esprits à jamais.

Park Beyond est un jeu de création et de gestion de parc à thème dans lequel les joueurs peuvent créer des attractions qui repoussent les limites du possible. Park Beyond étend le genre aux consoles tout en offrant un nouveau type d’expérience aux joueurs PC.

Votre créativité est la seule limite pour bâtir et modifier vos parcs à thème en toute simplicité. Utilisez les modules à votre disposition pour créer des attractions uniques grâce à des milliers de combinaisons possibles et ajoutez une touche d’impossibilité pour la plus grande joie des visiteurs.

Park Beyond propose également un mode histoire dans lequel vous pourrez rencontrer des personnages hauts en couleur, des alliés et des ennemis qui vous aideront à forger votre propre légende dans le monde des parcs à thème. Définissez vous-même vos objectifs de mission et découvrez tous les mécanismes de la gestion des parcs au fil de vos aventures.

Laissez libre cours à votre créativité, mais n’oubliez pas que de grands rêves impliquent de grandes responsabilités !

« Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui la sortie de Park Beyond en collaboration avec BANDAI NAMCO Entertainment Europe. Notre jeu a pour ambition de combiner toute la profondeur d’un jeu de gestion avec un mode Histoire riche en rebondissements et en créativité débridée en y ajoutant notre propre concept « d’impossification» pour proposer une nouvelle expérience », explique Stephan Winter, PDG de Limbic Entertainment. « Il est très gratifiant de concevoir et de construire des attractions qui défient les lois de la gravité et notre équipe s’est beaucoup amusée à donner vie à notre vision de départ. Nous sommes impatients de découvrir les créations des joueurs ! »

« Pour BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Park Beyond marque une nouvelle étape dans sa stratégie de création de contenu inédit pour les joueurs du monde entier. Le jeu proposera une expérience nouvelle et très amusante destinée à stimuler l’imagination et la créativité des joueurs », explique Hervé Hoerdt, Senior Vice-Président, Marketing, numérique et contenu chez BANDAI NAMCO Entertainment Europe. « Développé par l’équipe talentueuse et expérimentée de Limbic Entertainment, Park Beyond bénéficie du savoir-faire du studio en matière de création de jeux sur consoles nouvelle génération et sur PC. »

Park Beyond sera disponible en 2022 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC