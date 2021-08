Sifu distille vengeance et rédemption à coups de pieds le 22 février 2022

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sloclap a profité de l’Opening Night Live de la gamescom pour annoncer la date de sortie de son bondissant jeu de Kung Fu : Sifu sortira le 22 février prochain sur les consoles PlayStation, et sur PC via l’Epic Games Store. Le second titre du studio parisien – après Absolver – propose un cocktail détonant d’arts martiaux réalistes doublé d’une quête cathartique vers la vengeance et la rédemption.

Deux versions sont disponibles en précommande : une Édition Standard vendue 39,99 €, ainsi qu’une Édition Deluxe au prix de 49,99 €. Des bonus spéciaux sont offerts aux joueurs qui précommandent le jeu.

Dans cette nouvelle bande-annonce, Sloclap dévoile de nouvelles séquences de jeu mettant parfaitement en scène le style de combat tranchant et fulgurant qui fait la renommée du studio. De nouveaux environnements ont été dévoilés : combattez sur les toits d’un bidonville en proie aux dealers et aux junkies, mais aussi dans les salles immaculées d’un musée d’art contemporain ou encore dans une contre-allée enflammée qui semble directement venue du passé. Voici un petit aperçu authentique de ce qui vous attend à la sortie du jeu, début 2022.

Les précommandes sont lancées : les fans peuvent bénéficier de fastueux bonus de précommande sur les deux versions de Sifu, dès que les premiers coups de pieds retournés seront lâchés sur PlayStation et PC l’année prochaine :

Édition Standard (39.99€)

Special Avatar Pack

Exclusif : Photomode Cinematic Pack



Édition Deluxe (49.99€ + réduction spéciale de précommande de 10%)

Tous les bonus de l’Édition Standard

Un accès anticipé de 48 heures en amont de la sortie du jeu le 22 février 2022

Un magnifique art book numérique “The Art of Sifu”

La bande originale explosive du jeu signée Howie Lee, compositeur pékinois qui a collaboré avec Sloclap pour les musiques de Sifu

Sifu reprend à son compte l’intensité vibrante des classiques du film de kung-fu, avec des combats bruts et réalistes. Il raconte l’histoire d’un jeune apprenti qui a passé sa vie entière à s’entraîner pour venger sa famille, brutalement tuée par une mystérieuse escouade d’assassins. Traquez les meurtriers un par un dans les banlieues sombres en proie aux gangs, les ruelles interlopes et les couloirs froids et désincarnés des immeubles de bureau. Votre capacité d’adaptation et votre science du positionnement sont les clés de votre réussite, et il convient d’utiliser tout ce qui est à votre disposition pour magnifier la culture millénaire qui s’exprime à travers vos mouvements.

Le gameplay unique de Sifu trouve son essence à la croisée des chemins de deux genres populaires et établis, mélangeant l’intensité et le frisson intemporels des beat’em up avec la liberté foisonnante des jeux d’action en 3D à la troisième personne. Dans une cité chinoise fictive, vous lèverez le voile sur un mystère ancien à travers une série d’affrontements périlleux qui mettront vos talents à rude épreuve, jusqu’à la limite. Pour renverser cette situation désespérée, il faudra compter sur votre maîtrise du kung-fu, mais aussi sur un pendentif magique qui redonne vie en cas d’échec. La contrepartie n’est pas anodine, puisque vous vieillirez significativement à chaque résurrection : le temps est le prix à payer pour votre vengeance.

Le style visuel « fait à la main » et la palette de couleurs délavées renvoient aux grands classiques du film de kung-fu, où la vengeance et la rédemption s’entremêlent perpétuellement pour se fondre dans le gameplay exigeant de Sloclap, dont l’excellence de l’expertise en matière d’arts martiaux n’est plus à prouver. Sifu offre une approche ludique unique du kung-fu pour une aventure solo renversante ; un véritable voyage vers l’essentiel.

Le Kung Fu est l’harmonie entre le corps et l’esprit. Apprenez de vos erreurs, débloquez de nouvelles compétences et trouvez les ressources au plus profond de vous-même pour maîtriser les techniques dévastatrices du kung-fu Pak-Mei. L’héritage de votre famille en dépend.

Toutes les informations sont disponibles sur www.sifugame.com et sur Twitter, @sifugame.