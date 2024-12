Le Leapmotor C10 couronné du prestigieux label « 5 étoiles » de l’Euro NCAP

Partager Facebook

Le Lapmotor C10 conquiert l’Europe d’entrée: le nouveau D-SUV électrique a récolté le prestigieux label « 5 étoiles » du nouveau programme Euro NCAP. Cela vient confirmer les qualités exceptionnelles du premier modèle né de la joint-venture à 51:49 entre Stellantis et Leapmotor qui a pour objectif d’accélérer et d’étendre la vente de produits high-tech à prix abordables hors de China en profitant de la présence commerciale établie de Stellantis sur les marchés internationaux.

L’organisme européen a accordé au modèle un score de protection de 89 % pour les adultes, de 85 % pour les enfants, de 77% pour les usagers de la route vulnérables et un score de 76% pour ses aides à la conduite. Ce résultat remarquable reflète la conception technique minutieuse et les tests de sécurité rigoureux qui ont été appliqués tout au long de la genèse du véhicule. Outre ses systèmes de sécurité de premier plan, le Leapmotor C10 bénéficie également d’un équipement haut de gamme et propose une expérience de conduite hors pair.

Plus précisément, ce véhicule est doté d’une structure à haute résistance conçue pour absorber et distribuer efficacement l’énergie générée en cas de collision. Les matériaux utiliser dans la construction du châssis et de la carrosserie ont été sélectionnés pour offrir une protection maximale sans compromettre les performances ou l’efficience du véhicule. De plus, en ce qui concerne la sécurité passive, on relèvera que le C10 est équipé d’un système d’airbags complet, incluant des airbags frontaux et latéraux, un coussin de sécurité ainsi qu’un airbag central entre les sièges avant.

Élément particulièrement remarquable au sein de cet équipement technologique avancé, le système d’aide à la conduite (ADAS) comprend 17 fonctions d’aide à la conduite, parmi lesquelles le freinage d’urgence automatique, le maintien de la trajectoire, la détection des angles morts ainsi qu’un régulateur de vitesse adaptatif. Ce système repose sur une architecture électronique et électrique centralisée appelée « Trèfle à quatre feuilles », une technologie qui a été entièrement développée à l’interne et qui combine un système à puce (SoC) et une unité de microcontrôleur (MCU) qui constituent une unité centrale de super calcul. Cette architecture intègre le système du cockpit, le système de conduite intelligente, la gestion de la puissance et le domaine de la carrosserie en utilisant une puissance de calcul élevée, une communication rapide et une faible latence pour permettre une collaboration efficace entre les différents composants clés du véhicule. La puissance de calcul centralisée permet une synergie efficace entre les différents systèmes de sécurité active, ce qui améliore la vitesse de réaction et la fiabilité globale du véhicule.

Le système électronique de gestion de la stabilité (ESP) est un autre élément clé : il aide à garder le contrôle du véhicule dans les situations de conduite difficiles comme sur chaussée glissante ou lors de manœuvres d’urgence. Ce système travaille en synergie avec l’ABS et le contrôle de traction pour garantir une conduite sûre et stable. Le Leapmotor C10 est bien évidemment équipé également du système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) qui alerte le conducteur s’il détecte une variation de pression inhabituelle, ce qui permet d’éviter les accidents causés par des pneumatiques dégonflés ou endommagés.

Enfin, pour améliorer encore la sécurité, le véhicule est doté de feux à LED à haute luminosité qui garantissent une visibilité optimale dans toutes les conditions d’éclairage. Pour leur part, des capteurs de stationnement arrière et une caméra 360 degrés facilitent les manœuvres dans les espaces serrés, réduisant ainsi le risque de collision à basse vitesse.