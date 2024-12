Concours – Rise of the Ronin sur PS5

C’est la période des fêtes et donc l’occasion de vous faire gagner quelques cadeaux sur le site! On commence avec un titre PS5 bien senti, Rise of the Ronin!

Rise of the Ronin est un ambitieux jeu d’action-RPG développé par Team Ninja, exclusif à la PS5. Plongé dans le Japon du XIXe siècle, à la fin de l’ère Edo, le jeu explore une époque marquée par des bouleversements sociaux, politiques et technologiques. Vous incarnez un rônin, un samouraï sans maître, libre de choisir son chemin dans un monde ouvert richement détaillé.

Le jeu mêle exploration, combat intense et prise de décisions morales, vous plaçant au cœur des luttes entre les factions shogunales traditionnelles et les influences occidentales croissantes. L’approche réaliste et immersive vous plonge dans des batailles épiques utilisant des armes traditionnelles comme le katana et des outils modernes tels que des fusils et des canons.

Avec des graphismes saisissants, un système de combat fluide et un monde vivant, Rise of the Ronin offre une expérience captivante. Vos choix affecteront l’histoire et les alliances, renforçant le sentiment de liberté. Ce titre promet une aventure mémorable où honneur, loyauté et quête de justice s’entrelacent. Une exclusivité incontournable pour les amateurs de samouraïs et d’univers historiques profonds.

Pour tenter de gagner le code du jeu en version digitale, il vous suffit de faire un mail à redaction@s2pmag.ch en indiquant dans le sujet du mail « Concours Rise of the Ronin » ainsi que vos coordonnées. Le tirage au sort aura lieu le 20 décembre 2024. Concours réservé aux résidents en Suisse.