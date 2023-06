Le MMORPG NEVERWINTER célèbre ses 10 ans

Partager Facebook

En l’honneur de ces 10 ans dédiés à l’exploration et l’extension des emblématiques Royaumes Oubliés, vous pourrez participer à une version spéciale du Jubilé du Protecteur annuel. À partir d’aujourd’hui à 16 h 30 et jusqu’au 22 juin à 16 h 30, heure française, vous pourrez combattre aux côtés d’Elminster, créé et doublé en anglais par Ed Greenwood, le créateur des Royaumes Oubliés. Lors de cet événement, vous participerez à diverses quêtes et gagnerez de nouvelles récompenses fantastiques, notamment le compagnon Simulacre d’Elminster.

« Ces dernières années ont été une incroyable aventure pour Neverwinter, et j’ai l’impression que nous ne faisons que commencer. Au cours de cette dernière décennie, nous avons eu l’honneur et le privilège d’explorer des lieux, des classes, des rencontres, des héros et des ennemis emblématiques qui ont eu un réel impact sur la franchise Dungeons & Dragons. Nous avons hâte de nous plonger dans le futur contenu de Dungeons & Dragons, et remercions notre fantastique communauté de joueurs pour avoir exploré Neverwinter pendant toutes ces années ! » – Bret Norton, Producteur Exécutif du jeu

Neverwinter, 10 ans d’histoire

Lancé sur PC en juin 2013, puis sur Xbox One en mars 2015 et sur PlayStation 4 en juillet 2016, les joueurs et les fans de Dungeons & Dragons ont salué ce MMORPG D&D pour avoir donné vie avec fidélité aux très appréciés Royaumes Oubliés. Neverwinter est officiellement l’un des MMORPG de Dungeons & Dragons les plus anciens dans l’histoire de la franchise, offrant 25 extensions proposant du contenu à profusion et plus de 40 zones d’aventure à explorer, basées sur les 4e et 5e éditions de Dungeons & Dragons. Au cours des dix dernières années, Neverwinter a exploré les campagnes de Dungeons & Dragons les plus appréciés, notamment celles du Feywild, de l’Outreterre, d’Icewind Dale, d’Avernus et plus récemment, celle de Menzoberranzan. De plus, Neverwinter a accueilli de nombreux personnages de renom de l’univers de Dungeons & Dragons, notamment des héros tels que Drizzt Do’Urden, le Seigneur Dagult Neverember, Minsc, Bruenor Battlehammer, et des antagonistes tels que Tiamat, Vanifer, Strahd Von Zarovich et bien d’autres.

Événement du 10e anniversaire de Neverwinter

En l’honneur des 10 ans d’exploration des Royaumes Oubliés, l’événement favori des fans, le Jubilé du Protecteur, est de retour avec de nouveaux prix et contenu ! Retrouvez ci-dessous tout le fantastique contenu dont vous pourrez profiter en participant à cet événement, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 22 juin.

Escarmouche « Le Discours du Protecteur » : Cette escarmouche bien-aimée a été remise au goût du jour pour fournir une toute nouvelle expérience et proposera le compagnon Simulacre d’Elminster (doublé en anglais par Ed Greenwood, le créateur du personnage), qui se joindra aux combats.

Cette escarmouche bien-aimée a été remise au goût du jour pour fournir une toute nouvelle expérience et proposera le compagnon Simulacre d’Elminster (doublé en anglais par Ed Greenwood, le créateur du personnage), qui se joindra aux combats. Tâches quotidiennes : Elminster a besoin d’aide pour les préparatifs des célébrations à l’Enclave du Protecteur ! Chaque jour de l’événement, il accordera une nouvelle quête, demandant d’installer des décorations ou encore de répandre la bonne humeur parmi les habitants.

Elminster a besoin d’aide pour les préparatifs des célébrations à l’Enclave du Protecteur ! Chaque jour de l’événement, il accordera une nouvelle quête, demandant d’installer des décorations ou encore de répandre la bonne humeur parmi les habitants. Missions d’escorte : Le Seigneur Neverember est à la recherche de nouvelles pistes commerciales, les marchands et vendeurs de tous horizons se dirigent donc vers Neverwinter.

Le Seigneur Neverember est à la recherche de nouvelles pistes commerciales, les marchands et vendeurs de tous horizons se dirigent donc vers Neverwinter. Messages d’Elminster : Lors de son séjour à l’Enclave du Protecteur, Elminster Aumar souhaite faire appel à des aventuriers pour annoncer de tristes nouvelles aux Ménestrels éparpillés aux quatre coins de la Côte des Épées. Voyagez à travers diverses zones pour accomplir des quêtes, parlez aux Ménestrels sur le terrain et terminez deux quêtes aléatoires données selon votre niveau.

Lors de son séjour à l’Enclave du Protecteur, Elminster Aumar souhaite faire appel à des aventuriers pour annoncer de tristes nouvelles aux Ménestrels éparpillés aux quatre coins de la Côte des Épées. Voyagez à travers diverses zones pour accomplir des quêtes, parlez aux Ménestrels sur le terrain et terminez deux quêtes aléatoires données selon votre niveau. Récompenses du Jubilé : Participez aux festivités de l’événement, et récoltez de nouvelles récompenses épiques, telles que le compagnon Simulacre d’Elminster (doublé en anglais par Ed Greenwood !), la monture Main de Neverwinter, le familier Petit minotaure géant, le Trône de Neverember et l’ensemble des mille toiles.

Neverwinter est disponible gratuitement sur PC, sur Xbox (abonnement Xbox Live Gold non requis) et sur PlayStation (PlayStation®Plus non requis).