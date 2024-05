Le mode hors ligne de Nightingale est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Inflexion Studios annonce aujourd’hui l’arrivée de la mise à jour 0.3 du jeu de survie Nightingale . Celle-ci introduit notamment un mode hors ligne, très attendu par la communauté. La mise à jour 0.3 permet également de construire directement à partir du stockage, d’affronter une plus grande variété d’ennemis, de participer à un événement communautaire et bien plus encore.

Le mode hors ligne est parfait pour le jeu en solo et permet aux joueurs d’explorer les royaumes sans connexion Internet, même en cas de maintenance du serveur. Il s’agit de la toute première itération de ce mode et plusieurs fonctionnalités sont en cours de développement pour compléter la version initiale, comme les sauvegardes dans le cloud, la migration des personnages depuis le mode en ligne et des améliorations de performances. De nouvelles mises à jour seront implémentées dans les mois à venir.

La version 0.3 introduit également la fonction de construction à partir du stockage, qui simplifie le processus. Les joueurs peuvent également affronter de nouvelles créatures au niveau dynamique dont le butin et l’apparence uniques s’adaptent à la difficulté du royaume. Enfin, les joueurs peuvent affronter de nouvelles variétés d’ennemis, entreprendre de nouvelles quêtes, choisir de sauter le tutoriel ou encore et opter pour un personnage prédéfini.

Pour célébrer cette mise à jour, un événement communautaire spécial a d’ores et déjà débuté dans Nightingale ! Pour y participer, il suffit de se rendre à proximité de la boutique à côté de Sasse dans le Royaume d’Abeyance. Les joueurs pourront ensuite récupérer de l’essence d’espoir auprès des feux follets pour l’échanger contre des récompenses.