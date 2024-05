Une nouvelle saison palpitante commence dans HAWKED avec l’arrivée de Dark Arrival

Partager Facebook

Cette mise à jour introduit non seulement de nouveaux adversaires, mais aussi un mode classé, de nouveaux systèmes de jeu, et bien d’autres nouveautés sur X-Île

Avec son action frénétique, son scénario captivant et toujours plus de personnalisation, ce nouveau chapitre promet d’améliorer encore l’expérience des joueurs. Pour la première fois, les joueurs sur Xbox One et Epic Games Store peuvent également rejoindre l’aventure.

La bataille s’intensifie sur X-Île : HAWKED accueille de nouveaux adversaires redoutables issus de la force VEKTR. Les Renégats doivent désormais affronter les implacables unités GAMMA, la menace aérienne des unités BETA et les unités DELTA qui altèrent leur environnement. De plus, les robots parasites EPSILON améliorent les capacités de leurs alliés et sont dotés de capacités d’évasion hors du commun, tandis que les unités OMICRON, inoffensives en apparence, disposent d’une redoutable capacité d’autodestruction. Quant aux convois chargés de trésors, essentiels aux Disciples, ils sont des cibles de choix pour les Renégats avides de récompenses.

Mode JcJ classé – Le mode classé enrichit l’expérience compétitive de HAWKED. Les joueurs peuvent faire équipe pour progresser dans le classement en récupérant des trésors et en éliminant leurs rivaux. Des récompenses exclusives sont débloquées au fur et à mesure de la progression.

Mode JcJ classé – Le mode classé enrichit l'expérience compétitive de HAWKED. Les joueurs peuvent faire équipe pour progresser dans le classement en récupérant des trésors et en éliminant leurs rivaux. Des récompenses exclusives sont débloquées au fur et à mesure de la progression.

Pass de Renégat – Les Renégats peuvent accomplir des quêtes pour recevoir des récompenses gratuites ou bien acheter le Pass de Renégat Premium pour rendre leurs aventures plus lucratives avec des récompenses supplémentaires. Des tenues exclusives, des avatars, des modèles d'armes et bien plus encore sont disponibles, y compris suffisamment de monnaie en jeu pour acheter le Pass de Renégat de la prochaine saison.

HAWKED est disponible depuis le 15 février sur PC via le lanceur MY.GAMES et Steam, ainsi que sur le PlayStation Store et le Xbox Store : il s’agit du free-to-play le plus téléchargé sur consoles en février 2024.