Le monstre Alien: Isolation™ sort de sa tanière le 16 décembre sur iOS et Android

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Alien: Isolation sur mobile est un terrifiant jeu d’action-aventure qui se déroule dans une station spatiale labyrinthique, à des années-lumière de la Terre. Les graphismes somptueux, l’ambiance étouffante et le scénario saisissant du chef d’œuvre plusieurs fois récompensé de Creative Assembly™ ont été fidèlement retranscrits sur téléphones et tablettes. Il s’agit bel et bien de l’expérience complète de survival horror, sans compromis, qui attend les joueurs et joueuses qui aiment jouer à se faire peur.

Parfaitement adapté au gameplay tactile avec une interface sur mesure entièrement personnalisable, Alien: Isolation permet à chacun de configurer le jeu suivant sa propre manière de jouer, à la manette ou au tactile. Les sept DLC disponibles à ce jour sont, comme Last Survivor et Crew Expendable, directement inclus dans cette version.

Alien: Isolation sortira le 16 décembre prochain au prix de 14,99 € (le prix peut varier suivant les régions). Alien: Isolation sur iOS est disponible dès maintenant en précommande, tandis que les joueurs Android peuvent s’enregistrer ici.