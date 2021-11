Partager Facebook

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)… Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Pascal Elbé nous livre une comédie romantique, à la fois drôle, tendre et touchante dans laquelle il aborde le thème du handicap sensoriel. Le film nous permet de mieux comprendre comment ce handicap, invisible et souvent tabou, engendre incommunicabilité, incompréhension, malentendus mais aussi sentiment de honte et repli sur soi. Les problèmes d’audition d’Antoine sont l’occasion de quiproquos et de scènes cocasses dans le film, mais toujours traitées avec pudeur et sensibilité. Il y est aussi question d’acceptation et de résilience. Grâce à une bande-son soignée, on parvient à entrer dans l’univers sensoriel d’Antoine. Ce « coming out » auditif de l’acteur réalisateur qui lui-même a souffert de problèmes auditifs donne lieu à un film bourré plein de charme et sonnant juste.









On est fait pour s’entendre

Un film de Pascal Elbé

Avec Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli

Distributeur : JMH Distributions

Durée : 1h33

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 10 ans

Date de sortie : mercredi 17 novembre 2021