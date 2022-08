Le netcode rollback est disponible dans Persona 4 Arena Ultimax

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

ATLUS a profité de l’EVO 2022 pour annoncer l’arrivée tant attendue du netcode rollback sur Persona 4 Arena Ultimax ! La mise à jour est disponible sur PlayStation 4 et Steam.

Qu’est-ce que le netcode Rollback ?

Le netcode rollback est une fonctionnalité qui permet de rendre les affrontements en ligne les plus fluides et agréables possibles, peu importe la qualité et la puissance de la connexion des participants.

Persona 4 Arena Ultimax est disponible sur les différentes boutiques en ligne au prix de 29,99 € :