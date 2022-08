SNK annonce un nouveau jeu de la franchise Fatal Fury / Garou

Partager Facebook

Fatal Fury est une série populaire de SNK qui était le fer de lance des jeux de combat dans les années 1990, de son début en 1991 à son dernier épisode en date sorti en 1999, Garou: Mark of the Wolves. Un nouvel épisode est actuellement en cours de développement, et une première illustration vient tout juste d’être dévoilée. La série légendaire des jeux Fatal Fury / Garou marquera prochainement à nouveau l’histoire des jeux de combat.

Par ailleurs, SNK propose aujourd’hui de nouveaux personnages en DLC pour KOF XV. Orochi Yashiro, Orochi Shermie et Orochi Chris œuvraient dans l’ombre dans KOF ’97. Ils forment aujourd’hui la Team Awakened Orochi et débarquent dans KOF XV.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui arrive dans KOF XV. En effet, la Team Samurai rejoindra le jeu à l’automne 2022. Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger de Samurai Shodown feront ainsi leur entrée dans KOF XV.

La prochaine vague de DLC de KOF XV aura lieu en 2023. Shingo Yabuki et Kim Kaphwan, des légendes de SNK, ont été annoncés, de même que l’arrivée du crossplay. Au total, ce ne sont pas moins de 15 personnages, dont 7 sont déjà disponibles, qui seront proposés en DLC dans KOF XV, ce qui portera le nombre total de personnages à 54.

Samurai Shodown sera mis à jour en 2023 pour améliorer la stabilité du jeu en ligne. Cette mise à jour sera disponible PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, et l’Epic Games Store.