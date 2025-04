Le nouveau jeu de rôle et d’action Mandragora: Whispers of the Witch Tree est disponible

Dans le monde sombre et envoûtant de Faelduum, où la magie est interdite, les joueurs endossent le rôle d’un Inquisiteur sous la tyrannie du Roi-Prêtre et de ses disciples. Pour sauver leur royaume, ils devront faire respecter la loi… ou l’enfreindre.

Un mélange unique de jeu de rôle et d’action, d’exploration non linéaire et de narration

Plus de 40 heures de jeu, 6 classes de personnages, un arbre de compétences approfondi avec des centaines d’améliorations qui peuvent être combinées pour créer de nouvelles classes

Un scénario qui fait la part belle aux choix des joueurs, écrit par Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade – Bloodlines).

Des environnements en 2.5D hautement détaillés et dessinés à la main qui créent une atmosphère unique

Une bande originale composée par Christos Antoniou et enregistrée par l’orchestre FILMharmonic de Prague

Mandragora: Whispers of the Witch Tree est disponible en édition standard et en édition Deluxe. Cette dernière proposant une quête supplémentaire, des costumes exclusifs, un familier, une bande originale au format numérique et un artbook numérique.

Avec son univers immersif, son gameplay nerveux et sa narration riche en choix, Mandragora: Whispers of the Witch Tree propose une expérience unique de dark fantasy.

Dans Mandragora: Whispers of the Witch Tree, les joueurs partent à la découverte du monde sombre et immersif de Faelduum. C’est un savant mélange de jeu de rôle et d’action qui propose une exploration non linéaire, des combats difficiles, des personnages entièrement personnalisables et une narration à tiroirs façonnée par les choix des joueurs. Le jeu propose 6 classes de personnages distinctes, chacune dotée d’un arbre de talents unique et de plus de 200 améliorations de compétences actives. L’histoire a été écrite par Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade – Bloodlines), tandis que la bande originale a été composée par Christos Antoniou et interprétée par l’orchestre FILMharmonic de Prague.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree est désormais disponible sur PC sans DRM tiers via Steam, Epic Games Store et GOG.com, mais aussi sur PlayStation 5, sur Xbox Series X|S. Une démo est également disponible en téléchargement sur toutes les plateformes.