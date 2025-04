Le nouveau Škoda Enyaq: l’un des véhicules électriques les plus populaires d’Europe entre dans l’ère du Modern Solid

Klaus Zellmer, CEO de Škoda Auto:



«Depuis leur lancement en 2020, l’Enyaq et l’Enyaq Coupé ont fait de l’électromobilité une réalité pour plus de 250’000 clientes et clients, ainsi que leurs familles et amis. Désormais, la nouvelle série Enyaq apporte de nouvelles options et améliorations, dont un design encore plus élégant et une autonomie électrique encore plus grande. Je suis reconnaissant à nos clientes et clients d’avoir fait de l’Enyaq l’un des véhicules entièrement électriques les plus populaires d’Europe. Nous voulons stimuler davantage le marché en nous appuyant sur les points forts actuels de l’Enyaq, tels que l’espace généreux, les transmissions efficaces et l’excellente proposition de valeur. Notre nouveau langage stylistique Modern Solid, des équipements de série plus complets et de nouvelles fonctionnalités numériques se combinent pour faire des modèles Enyaq des compagnons encore meilleurs au quotidien».



Martin Jahn, membre du conseil d’administration de Škoda Auto chargé des ventes et du marketing, ajoute: «Le nouvel Enyaq marque la prochaine étape de notre campagne de véhicules électriques. Après les excellentes ventes de l’Enyaq en 2024, alors qu’il a dépassé la croissance globale du marché des véhicules électriques, le dernier modèle de notre série Enyaq, qui se vend le mieux, est prêt à poursuivre et à développer ce succès. Le nouvel Enyaq recharge de 10 à 80% en seulement 28 minutes ou moins et présente un tout nouveau design ainsi qu’une expérience utilisateur améliorée. Des innovations telles que le Remote Park Assist et la fonctionnalité améliorée de l’application MyŠkoda simplifieront encore la vie quotidienne de nos clientes et clients».



Le prochain chapitre de la success story de l’Enyaq



Le nouvel Enyaq est désormais doté d’un équipement de série encore plus complet, comprenant des sièges avant chauffants, un volant chauffant et d’autres améliorations techniques. Les équipements de série incluent le système KESSY Advanced avec les fonctions Open On Approach et Walk Away Locking, la climatisation trizone Climatronic, l’assistant de changement de voie Side Assist, le Predictive Adaptive Cruise Control (pACC) et l’assistant de conduite en embouteillage Traffic Jam Assist. Le Remote Park Assist et le Remote Trained Parking sont de nouvelles fonctionnalités numériques. Le nouvel Enyaq propose deux tailles de batterie et trois options de motorisation: l’Enyaq 60** et l’Enyaq 85 disposent chacun d’un moteur électrique et d’une traction arrière, tandis que l’Enyaq 85x est équipé d’un moteur supplémentaire à l’avant et d’une traction intégrale. Une nouvelle fonctionnalité est la recharge CC bidirectionnelle***, qui permet de doubler la batterie en tant qu’unité de stockage d’énergie supplémentaire à domicile.Pour l’habitacle, la clientèle peut choisir entre six Design Selections distinctes. Alors que la nouvelle Design Selection Lodge durable, inspirée du langage stylistique Modern Solid, utilise des matériaux écoresponsables et des détails de couleur orange comme les ceintures de sécurité, la nouvelle Design Selection Lounge est à dominante grise et associe le simili cuir et le Suedia à des surpiqûres vert clair contrastées. Il existe également une Design Selection Eco Suite avec d’élégants sièges de couleur cognac recouverts de cuir tanné à l’aide d’extraits de feuilles d’olivier. Les Design Selections Suite et Eco Suite comprennent de série des sièges avant ventilés. Le pack Maxx disponible en option comprend des sièges à réglage électrique avec fonctions mémoire, de massage et de soutien lombaire à réglage électrique.



Best-seller dans de nombreux pays européens



Lancé en 2020 en tant que premier modèle de Škoda basé sur la boîte à outils d’électrification modulaire (MEB) du groupe Volkswagen, le Škoda Enyaq fait désormais partie des véhicules électriques à batterie les plus vendus sur de nombreux marchés européens clés. Fin 2024, le SUV électrique ainsi que sa variante Coupé avaient été livrés à plus de 250’000 clientes et clients. En 2024, la famille Enyaq était la troisième série de modèles électriques la plus populaire en Europe. Avec plus de 79’500 unités vendues dans le monde en 2024, l’Enyaq s’est assuré la première place des ventes sur plusieurs marchés européens clés. En Slovaquie et en Estonie, il a même décroché la première place parmi les véhicules électriques en 2024. En Allemagne, le plus grand marché unique de Škoda Auto, il s’est classé deuxième avec plus de 25’000 unités livrées. Il s’est également classé deuxième en Autriche, en Suisse et en Lituanie et troisième en République tchèque, au Danemark et en Finlande.



Événement de lancement du nouveau Škoda Enyaq à Lipno: la mobilité verte en action



Škoda a choisi Lipno comme lieu de son événement de lancement médiatique, offrant aux participantes et aux participants une opportunité unique de découvrir le nouvel Enyaq dans un cadre naturel époustouflant. Avec en toile de fond le paysage de la Bohême du Sud, les journalistes pourront tester la maquette sur des itinéraires pittoresques qui mettent en valeur à la fois la technologie de pointe de la voiture et la beauté de la région environnante. Au-delà des essais routiers, l’événement mettra également en lumière la durabilité, conformément à l’engagement de Škoda en faveur de la stratégie environnementale GreenFuture. Un des thèmes clés sera l’énergie renouvelable, comme l’illustre la centrale hydroélectrique de Lipno située à proximité. L’usine fait partie des Cascades de Vltava et son réservoir, d’une superficie de près de 50 kilomètres carrés, est le plus grand lac artificiel de République tchèque. La partie principale de la centrale hydroélectrique, mise en service en 1959, est Lipno I avec deux turbines. La production d’énergie quotidienne de la centrale hydroélectrique de Lipno I pourrait théoriquement alimenter un Škoda Enyaq 85 sur environ 25 millions de kilomètres. Ce chiffre remarquable souligne le potentiel des sources d’énergie renouvelables comme l’hydroélectricité pour soutenir des solutions de mobilité durable. Pour vous donner une idée, le nouvel Enyaq pourrait couvrir la distance aller-retour entre la Terre et la Lune plus de 33 fois.