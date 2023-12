Le nouveau trailer de Suicide Squad: Kill the Justice League présente les super-héros corrompus de DC

Partager Facebook

Cette vidéo met en avant la menace ennemie qui a dévasté Metropolis. Alors que la Justice League corrompue : Batman, Green Lantern, The Flash et Superman, est sous le contrôle de Brainiac et que la ville est assiégée par des forces extraterrestres hostiles, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark doivent s’unir pour mener à bien une mission impossible : sauver la Terre et éliminer les plus grands Super-Héros de l’univers DC.

Suicide Squad: Kill the Justice League, est un jeu original de tir et d’action-aventure à la troisième personne défiant les codes du genre, développé par Rocksteady Studios, les créateurs de la série populaire Batman: Arkham. Incarnez Harley Quinn (alias Dr Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Captain Boomerang (alias Digger Harkness) et King Shark (alias Nanaue), qui se lancent dans une mission impossible à travers Metropolis pour sauver la Terre et vaincre les plus grands super-héros DC au monde : la Justice League.