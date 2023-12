Découvrez le nouveau story trailer de Like a Dragon : Infinite Wealth

Partager Facebook

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont annoncé le Like a Dragon Day, une nouvelle initiative commémorative annuelle célébrant le début de la série en 2005. Les fans de la licence pourront assister à un stream RGG Roundup spécial Like a Dragon Day aujourd’hui, le 8 décembre à minuit sur la chaîne Twitch de SEGA. Cet évènement vise à offrir la possibilité à la communauté du jeu de découvrir du gameplay pour Like a Dragon : Infinite Wealth, ainsi que des cadeaux, des initiatives communautaires et bien plus encore.

La sortie mondiale de Like a Dragon: Infinite Wealth est prévue le 26 janvier 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam. Les précommandes de l’édition physique et digitale Standard, de l’édition digitale Deluxe et de l’édition digitale Ultime seront accompagnées d’un booster pour votre héros ainsi que d’un pack de jobs spéciaux. Ceux-ci vous aideront à monter en niveau plus rapidement et comprennent notamment As du tennis ou Linebacker.