Le pack Farm Production bientôt dans Farming Simulator 22

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les fermiers virtuels pourront bientôt augmenter leur production agricole tout en rendant leur exploitation plus durable au sein de Farming Simulator 22.

Amélioration de l’économie et demandes quotidiennes

Des prix dynamiques et des demandes quotidiennes récompensent maintenant les livraisons rapides lorsque les fermiers prennent des contrats auprès de plusieurs nouveaux points de vente.

Un magasin de la ferme requiert des ressources agricoles, un supermarché exige des aliments transformés et des distributeurs automatiques, ainsi que des étals de marché réclament des produits frais.

Pendant ce temps, un nouveau type d’éolienne et des nouveaux panneaux solaires (incluant un robot de nettoyage télécommandé) génèrent un revenu passif.

Lavage des cultures, augmentation du rendement

De nouveaux équipements agricoles améliorent encore le rendement des récoltes et des ressources : la sphère Lely, un système circulaire de manipulation du fumier, crée de l’engrais liquide à partir des émissions d’ammoniac lorsqu’elle est placée à côté des étables et qu’elle est combinée à de l’acide sulfurique.

Le Cleaner Tiger de VDW lave et coupe les betteraves à sucre après les avoir séparées des pierres et un tambour de lavage produit des cultures lavées pouvant être vendues à des prix plus élevés.

Gestion d’un centre de distribution

Les entrepreneurs agricoles, qui ne se contentent pas de vendre leur récolte et aspirent à bâtir un empire en fin de partie, peuvent posséder un centre de distribution de 4 000 mètres carrés et équipé d’étagères de chargement lourd. Opérant en toute sécurité en chariot élévateur, ils gèrent la distribution des palettes arrivant aux quais de déchargement et doivent appliquer une logistique astucieuse pour satisfaire les demandes du marché.

De plus, plusieurs hangars et silos personnalisables pour le stockage de matériaux en vrac, de véhicules et d’outils, ainsi qu’un atelier de réparation de véhicules avec garage, sont disponibles à l’achat.

Le pack Farm Production est développé par Design, Modélisation & Innovation (DMI) et publié par GIANTS Software. Sa sortie est prévue le 30 avril 2024. Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.