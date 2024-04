Ermac rejoint le Mortal Kombat

Partager Facebook

Ermac est un personnage mystérieux car il est une fusion de nombreuses âmes liées entre elles par la magie noire de Quan Chi, destinées à fonctionner comme un ensemble d’esprits. Mais ce sort fut temporairement annulé lorsqu’Ermac fut vaincu par Mileena et que l’esprit du roi Jerrod, souverain décédé de l’Outremonde et l’une des âmes de la collection d’Ermac, prit le contrôle et rejoignit la famille royale, aidant le règne de l’impératrice Mileena. Finalement, l’amalgame d’âmes rétablit le contrôle et Ermac se retira dans les ombres de l’Outremonde. N’étant plus l’esclave de Quan Chi, ni lié à la famille royale de Mileena, il doit se trouver une cause à défendre ! Dans ce trailer de gameplay, ses mouvements dévastateurs sont mis en valeur, notamment sa capacité à se téléporter, à léviter et à utiliser une multitude d’âmes pour attraper, soulever et frapper ses adversaires au sol. ​

Il rejoint ainsi le roster principal le 16 avril dans le cadre de la période d’accès anticipé pour les détenteurs du Kombat Pack, avant d’être disponible ensuite pour tous à partir du 23 avril.

​​

​Le trailer offre également un premier aperçu de Mavado, un nouveau Kombattant Kameo disponible en DLC qui peut prêter main-forte aux joueurs pendant les combats. Mavado sera disponible dans le cadre du Kombat Pack ainsi qu’en achat séparé en mai 2024.