Le PlayStation Plus pour le mois de novembre 2021 : la VR à l’honneur

Knockout City | PS5 & PS4

Faites équipe et affrontez les bandes rivales avec style pour régler vos comptes dans des matchs de balle aux prisonniers en ligne haletants. Préparez vous à vous amuser malgré la compétition intense dans ce jeu multijoueur en équipe d’un nouveau genre. Personnalisez votre personnage et formez une équipe avec des amis pour reprendre le contrôle de Knockout City. Surprenez vos adversaires avec des feintes et jouez en équipe pour esquiver ou récupérer les ballons sur toute la carte. Vous n’avez pas de ballon ? Pas de problème ! Vous pouvez vous mettre en boule et rouler jusque dans les mains d’un co-équipier pour devenir l’arme ultime.

First Class Trouble | PS5 &PS4

First Class Trouble est un party game de déduction sociale faisant s’affronter six joueurs en ligne* à bord d’un croiseur spatial de luxe. Au début de chaque partie, quatre joueurs sont sélectionnés de manière aléatoire pour incarner des Résidents qui devront coopérer pour déconnecter une I.A. hors de contrôle en plein cœur du vaisseau. Les deux autres joueurs incarneront des Personnoides, qui devront mentir, manipuler et tout faire pour les arrêter ! Le travail en équipe est la clé de la survie, mais à qui pouvez-vous vraiment vous fier ?

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | PS4

Par les esprits brillants R.A. Salvatore (auteur à succès), Todd McFarlane (créateur de Spawn) et Ken Rolston (concepteur principal sur Elder Scrolls IV: Oblivion), découvrez Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Remasterisé avec des graphismes à couper le souffle et un gameplay revisité, Re-Reckoning est un RPG aux combats personnalisables et intenses dans un monde de jeu gigantesque. Découvrez les secrets d’Amalur, de la cité animée de Rathir à l’immense région de Dalentarth, en passant par les sombres donjons des cavernes de Brigand Hall. Sauvez un monde déchiré par une terrible guerre et contrôlez les clés de l’immortalité en tant que tout premier guerrier tiré des griffes de la mort.

The Persistence | PS VR

The Persistence vous met au défi de survivre dans l’espace lointain, à bord d’un vaisseau-colonie, en l’an 2521. Échoué, en panne et attiré inexorablement par un trou noir, le « Persistence » est envahi par des membres d’équipage mutants changés en aberrations meurtrières. C’est à vous, clone de l’officier de sécurité Zimri Eder, qu’il incombe d’infiltrer les ponts inférieurs du Persistence pour réparer les systèmes et empêcher la dislocation du vaisseau. Collectez des ressources, améliorez vos compétences et fabriquez un arsenal mortel dans ce rogue-lite de science-fiction et d’horreur brutal.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition | PS VR

Affrontez toute l’horreur dont sont capables les vivants comme les morts dans cette nouvelle aventure en réalité virtuelle située dans l’univers de The Walking Dead. Parcourez les ruines infestées de rôdeurs de La Nouvelle-Orléans, restez furtif, pillez des ressources et survivez chaque jour tout en élucidant un mystère qui plane sur les quartiers emblématiques de la ville. Rencontrez des factions désespérées et des survivants solitaires qui pourront devenir vos amis ou vos ennemis. Que vous choisissiez d’aider votre prochain ou de vous emparer par la force de ce que vous désirez, chaque décision que vous prenez a des conséquences. Quel type de survivant serez-vous aux yeux des habitants ?

Until You Fall | PS VR

Dans ce jeu physique de combat à l’épée sur PS VR, le fantastique rencontre la synthwave. Montez en puissance en luttant dans un environnement fluorescent impressionnant et terrassez des monstres imprégnés de magie dans ce rogue-lite en mode hack ‘n’ slash. Bougez vos bras et le reste de votre corps au rythme de la musique synthwave pour attaquer, parer, lancer des sorts et vous frayer un chemin au cœur d’un monde fluorescent et fantastique peuplé de monstres imprégnés de magie. Équipez-vous d’un grand choix d’armes qui modifient le style de jeu et continuez à vous renforcer en terrassant les atrocités qui hantent ce monde énigmatique.