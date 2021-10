World of Warcraft La saison de la maîtrise arrive dans WoW Classic le 16 novembre

Partager Facebook

Blizzard Entertainment aujourd’hui que les joueurs de WoW Classic pourront partir sur de nouvelles bases avec un personnage de niveau 1 avec l’arrivée mondiale de la saison de la maîtrise, le 16 novembre.

Comme pour le lancement de WoW Classic, les joueurs pourront se connecter aux serveurs avant leur mise en ligne pour créer des personnages à partir du 11 novembre. Ils pourront ainsi réserver le nom de leur personnage et l’utiliser dès que les serveurs seront opérationnels.

Au lancement, les royaumes de la saison de la maîtrise ressembleront à ceux de WoW Classic lors de sa sortie, mais les mises à jour seront accélérées. Les joueurs peuvent donc s’attendre à ce que leurs donjons, raids et fonctionnalités préférés fassent leur apparition plus rapidement. Ils pourront également revivre une grande partie de ce contenu avec une difficulté plus élevée et d’autres modifications de confort.