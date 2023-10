Le puzzle-RPG The Walking Dead Match 3 Tales est disponible sur iOS et Android

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

The Walking Dead Match 3 Tales est disponible sur iOS et Android dans plus de 170 pays différents. Développé par le studio interne Novacore, ce nouveau jeu mobile combine des éléments de puzzle game avec le fun stratégique des RPG de collection. Immergez-vous dès maintenant dans l’univers captivant de The Walking Dead, animé à la manière de la bande dessinée originale, et participez aux différents événements spéciaux organisés dans le jeu pour remporter de nombreuses récompenses.