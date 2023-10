BEAST est disponible en accès anticipé

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette première phase d’accès anticipé permet d’incarner deux personnages pendant plus d’une vingtaine de missions, et propose de nombreux compagnons ainsi que des heures de jeu en perspective.

La bande-annonce est disponible sur YouTube.

Dans BEAST, les joueurs prennent des décisions qui affectent l’histoire et le gameplay au cours de combats au tour par tour. Dans une époque médiévale déchirée par les épidémies et les conflits militaires, les joueurs traversent les Carpates au fil d’une histoire captivante racontée et jouée de deux points de vue opposés. Après avoir échappé à dix ans d’esclavage dans l’Empire ottoman, le protagoniste Anton Sabbados rentre chez lui et découvre que tout a changé. Sans prendre le temps de se reposer, Anton reçoit l’ordre d’accepter une dernière mission de la part du roi-prophète Lurius. Luttant pour sa santé mentale, Anton se met en route avec ses compagnons.

Lorsque l’antagoniste, le prince Nicolai, apprend qu’Anton s’est vu confier une mission cruciale par son père, le roi Lurius, le prince entreprend d’arrêter Anton pour ses propres raisons égoïstes…

Les joueurs doivent choisir de libérer leur démon intérieur pour un gain à court terme ou de le contenir, en s’efforçant de rester sains d’esprit et de garder le contrôle à long terme. Des arbres de compétences et des avantages avancés permettront de rester sain d’esprit et de protéger le peuple ou de succomber à une folie puissante, tuant tous ceux qui se trouvent sur le chemin du joueur. Les choix moraux affecteront les relations avec les compagnons et leur destin.

« Nous avons toujours voulu créer un jeu de rôle tactique abordant des thèmes matures qui mettent à l’épreuve le sens moral de chacun. L’exploration de cette partie sombre de l’histoire de l’humanité nous a permis de créer quelque chose de vraiment unique. Il est maintenant temps d’embarquer les joueurs dans notre voyage pour concrétiser cette vision. Nous espérons qu’ils seront enthousiasmés par la promesse et qu’ils soutiendront notre équipe dans l’accomplissement de notre vision. » – Piotr Pacynko, fondateur et directeur créatif de False Prophet.

BEAST est désormais disponible en accès anticipé sur PC via Steam au prix de 24,99 euros. Du 26 octobre au 2 novembre, pendant toute la durée du Steam Scream Fest, le prix sera réduit à 19,99 euros. La sortie de la version complète de BEAST est prévue pour 2024. BEAST est compatible avec le Steam Deck.