Le RPG légendaire Summoners Wars: Sky Arena est disponible sur Steam

Fort de plus de 200 millions de téléchargements à travers le monde, Summoners War: Sky Arena fête ses 10 ans en 2024 avec 10 événements passionnants qui se dérouleront tout au long de l’année. Com2uS entend exprimer toute sa gratitude envers les joueurs et joueuses du monde entier en soutenant son titre phare avec des événements en jeu, de nouveaux donjons et raids, des monstres puissants, des modes exigeants, une scène esport bouillonnante et une pléthore de nouvelles fonctionnalités. Depuis sa sortie, Summoners War s’est imposé comme une licence cross-média de premier ordre avec des livres, romans graphiques, films d’animations et jeux spin-offs comme Summoners War: Chronicles et Summoners War: Lost Centuria.

« Summoners War: Sky Arena a introduit la licence auprès de millions de fans aux quatre coins du globe » déclare Kyu Lee, Président de Com2uS USA. « Nous sommes impatients de faire grandir cette communauté en lui offrant de nouvelles manières de vivre des aventures inoubliables aux côtés de ses monstres préférés. De nouvelles collaborations d’envergure, comme celles nouées avec Assassin’s Creed et Street Fighter, seront évidemment au programme en 2024, aux côtés des mises à jour passionnantes que vous concoctent nos équipes. »

Summoners War: Sky Arena est un RPG free-to-play jouable en crossplay – avec cross-progression – sur PC, Android et iOS.