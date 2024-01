Votez dès à présent pour la EA Sports FC 24 Team Of the Year féminin et masculin

Cette année, les fans auront l’opportunité de voter pour la première fois pour le XI féminin de la Team of the Year.

EA SPORTS FC a dévoilé la liste officielle des nommés pour la très convoitée récompense de la Team of the Year (TOTY). La pré-sélection inclut les meilleurs joueurs et joueuses de la planète, et les fans auront la possibilité d’élire ceux et celles qui méritent d’avoir leur place dans les XI prestigieux de la TOTY, dont un XI féminin pour la première fois.

Les fans peuvent choisir entre 61 des meilleures joueuses du monde, dont l’attaquante de Chelsea Sam Kerr, la milieu de terrain de l’Atletico de Madrid Leicy Santos, l’ailière Trinity Rodman ou encore la joueuse de l’Olympique Lyonnais Selma Bacha.

La présélection des nommés masculins inclut une liste de joueurs vedettes du monde du football, dont la star de la jaquette de EA SPORTS FC 24 Erling Haaland, l’attaquant de Tottenham Hotspur Son Heung-min et contient ainsi des jeunes stars tels que Jude Bellingham, Ousmane Dembélé et Florian Wirtz.

Les votes débutent dès à présent, lundi 8 janvier à 16h. Les fans peuvent découvrir la liste complète des nommés masculins et féminins et soumettre leurs votes pour le XI masculin de la TOTY ici et pour le XI féminin de la TOTY ici .

La période de vote se clôturera le lundi 15 janvier à 08h59, ce qui laissera amplement de temps à la communauté FC pour évaluer ceux qu’ils estiment mériter de figurer dans les effectifs finaux de la TOTY chez les hommes et les femmes. Les XI finaux de la TOTY seront dévoilés vendredi 19 janvier et seront disponibles dans EA SPORTS FC 24 le jour même. Pour EA SPORTS FC Mobile, les effectifs de la TOTY seront disponibles dans le jeu à partir du jeudi 25 janvier.

Afin de poursuivre le partenariat de longue durée avec Stats Perform et les données fournies par Opta, EA SPORTS FC met à disposition des fans les statistiques de Opta afin d’aider les votants dans leur prise de décision en s’appuyant sur des statistiques du football réel et choisir qui devrait être dans le XI de la TOTY. Quelques exemples ci-dessous:

– Alvaro Morata a inscrit 16 buts en championnats en 2023, ce qui équivaut à son deuxième meilleur total sur une année calendaire en évoluant dans l’un des cinq plus grands championnats Européens (20 buts en 2017)*

– Virgil Van Dijk a remporté 77% de ses duels aériens en Premier League en 2023 – le plus haut pourcentage de tous les joueurs (avec un minimum de 100 duels contestés)*

– seulement deux joueurs ont comptabilisé plus de buts/passes décisives en 2023 en WSL que Sam Kerr (11 buts, 6 passes décisives), avec l’Australienne qui a été décisive toutes les 87 minutes*

– Selma Bacha a été directement impliqué dans plus de buts (10) que toute autre défenseuse en 2023 en D1 Arkema, avec 10 passes décisives*

De plus, l’équipe de l’émission UEFA Champions League Today sur CBS Sports composée de Kate Abdo, Jamie Carragher, Micah Richards accompagnée de l’analyste invitée Alex Scott ont produit au cours du Kickoff Show leurs propres XI de la TOTY respectifs avec des commentaires du milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham pour le XI masculin et la milieu de terrain espagnole Alexia Putellas pour le XI féminin. Abdo et Carragher ont affronté Richards et Scott pour sélectionner les équipes masculines, avec Bellingham et Erling Haaland parmi la liste des joueurs. Putellas a été l’une des premières nommées à la TOTY. Regardez le Kickoff Show de la TOTY ici et le débat de l’équipe de CBS Sports ici.

Le vote pour la TOTY est désormais ouvert et les joueurs peuvent soumettre leurs votes pour le XI masculin de la TOTY ici et pour le XI féminin de la TOTY ici .

La période de vote prend fin lundi 15 janvier à 8h59.

LES NOMMÉS POUR LA TOTY – HOMMES

Gardiens de but:

● Alisson

● Ederson

● Brice Samba (RC Lens)

● Gregor Kobel

● Wojciech Szczęsny

● Mike Maignan

● Jan Oblak

● Marc-André ter Stegen

Défenseurs:

● William Saliba

● Trent Alexander-Arnold

● Virgil van Dijk

● Rúben Dias

● John Stones

● Dante (OGC Nice)

● Jonathan Clauss (Olympique de Marseille)

● Marquinhos (Paris St-Germain)

● Jeremie Frimpong

● Grimaldo

● Kim Min Jae

● Mats Hummels

● Lucas Martínez Quarta

● Alessandro Bastoni

● Federico Dimarco

● Bremer

● Theo Hernández

● Giovanni Di Lorenzo

● Nicolás Otamendi

● Jules Koundé

● Jesús Navas

● Gayà

Milieux de terrain:

● Martin Ødegaard

● Declan Rice

● Bukayo Saka

● Kaoru Mitoma

● Mohamed Salah

● Bernardo Silva

● Kevin De Bruyne

● Jack Grealish

● Rodri

● Bruno Guimarães

● Heung Min Son

● Jarrod Bowen

● Alexandr Golovin (AS Monaco)

● Ousmane Dembélé (Paris St-Germain)

● Lee Kang In (Paris St-Germain)

● Florian Wirtz

● Granit Xhaka

● Jamal Musiala

● Leroy Sané

● Julian Brandt

● Vincenzo Grifo

● Nicolò Barella

● Federico Chiesa

● Adrien Rabiot

● Rafael Leão

● Khvicha Kvaratskhelia

● Domenico Berardi

● Riyad Mahrez

● Sergej Milinković-Savić

● Pedri

● İlkay Gündoğan

● Aleix García

● Jude Bellingham

● Vini Jr.

● Toni Kroos

● Luka Modrić

● Aurélien Tchouaméni

● Federico Valverde

● Takefusa Kubo

Buteurs:

● Erling Haaland

● Kylian Mbappé (Paris St-Germain)

● Randal Kolo Muani (Paris St-Germain)

● Harry Kane

● Loïs Openda

● Serhou Guirassy

● Lautaro Martínez

● Victor Osimhen

● Mehdi Taremi

● Karim Benzema

● Cristiano Ronaldo

● Antoine Griezmann

● Álvaro Morata

● Robert Lewandowski

● Gerard Moreno

● Lionel Messi

LES NOMMÉES POUR LA TOTY – FEMMES

Gardiens de but:

● Christiane Endler (Olympique Lyonnais)

● Mary Earps

● Merle Frohms

● Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

● Jane Campbell

Défenseurs:

● Wendie Renard (Olympique Lyonnais)

● Mapi León

● Irene Paredes

● Sakina Karchaoui (Paris St-Germain)

● Fridolina Rolfö

● Katie McCabe

● Millie Bright

● Selma Bacha (Olympique Lyonnais)

● Ona Batlle

● Amanda Ilestedt

● Ellie Carpenter (Olympique Lyonnais)

● Glódís Perla Viggósdóttir

● Niamh Charles

● Naomi Girma

● Olga Carmona

● Jenna Nighswonger

Milieux de terrain:

● Alexia Putellas

● Aitana Bonmatí

● Patri Guijarro

● Debinha

● Lena Oberdorf

● Grace Geyoro (Paris St-Germain)

● Keira Walsh

● Clara Mateo (Paris FC)

● Caroline Weir

● Georgia Stanway

● Leicy Santos

● Frida Maanum

● Gaëtane Thiney (Paris FC)

● Janina Minge

● Kerolin Nicoli

● Estefanía Banini

● Barbara Dunst

● Sam Coffey

Buteuses:

● Sam Kerr

● Caroline Graham Hansen

● Kadidiatou Diani (Olympique Lyonnais)

● Guro Reiten

● Alexandra Popp

● Sophia Smith

● Ewa Pajor

● Lauren Hemp

● Lea Schüller

● Salma Paralluelo

● Racheal Kundananji

● Lynn Williams

● Rachel Daly

● Khadija Shaw

● Chloe Kelly

● Eugénie Le Sommer (Olympique Lyonnais)

● Trinity Rodman

● Bethany England

● Alba Redondo

● Tabitha Chawinga (Paris St-Germain)

● Melissa Kössler

● Linda Caicedo