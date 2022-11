le RPG mobile Dear, Ella est disponible dans le monde entier

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans cet univers fantasy visuellement saisissant, les joueurs et joueuses vont devoir rassembler de puissants héros pour les embarquer dans un voyage épique aux confins de l’imaginaire, où chaque univers offre ses propres quêtes et récompenses à débloquer. Dear, Ella est disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play.

Explorez le Royaume Esperansa pour recruter de puissants héros afin d’aider la Princesse Ella à venger la mort de son père et récupérer sa place sur le trône. C’est le frère perfide du roi, Zenon, qui a organisé la révolte afin d’assassiner le père d’Ella ainsi que la jeune princesse. Protégée par un mystérieux pendentif, Ella se réincarne dans un monde futuriste où elle se voit offerte la possibilité de changer sa destinée. De nombreuses aventures attendent Ella et ses alliés, qui vont devoir mettre à mal les plans de Zenon et terrasser ses sbires pour reconstruire le royaume.

Il vous sera possible de recruter de nouveaux héros et d’améliorer leur équipement en réussissant les nombreux défis variés qui vous attendent tout au long du jeu. Pour engager le combat et obtenir des récompenses, les joueurs doivent opter pour l’un des sept donjons suivants :

Donjons événement : Complétez chaque niveau pour débloquer la prochaine étape de l’aventure, et gagnez différentes améliorations comme des potions d’EXP et des runes d’inscription. Chaque donjon est limité dans le temps : les joueurs doivent bien préparer leurs stratégies avant de se lancer !



Complétez chaque niveau pour débloquer la prochaine étape de l’aventure, et gagnez différentes améliorations comme des potions d’EXP et des runes d’inscription. Chaque donjon est limité dans le temps : les joueurs doivent bien préparer leurs stratégies avant de se lancer ! Mine Oubliée : Gagnez de l’or, l’une des monnaies les plus importantes du jeu, pour améliorer vos héros et leur équipement mais également votre progression générale. Les joueurs peuvent gagner de l’or dans le mode Aventure, mais la Mine Oubliée en rapportera une grande quantité d’un seul coup.

Gagnez de l’or, l’une des monnaies les plus importantes du jeu, pour améliorer vos héros et leur équipement mais également votre progression générale. Les joueurs peuvent gagner de l’or dans le mode Aventure, mais la Mine Oubliée en rapportera une grande quantité d’un seul coup. Temple Antique : Ouvert pendant une courte période chaque jour, ce donjon permet aux joueurs de gagner des ressources pour fabriquer de l’équipement. Quand un joueur atteint les 100% de progression, le niveau de difficulté suivant se débloque.

Ouvert pendant une courte période chaque jour, ce donjon permet aux joueurs de gagner des ressources pour fabriquer de l’équipement. Quand un joueur atteint les 100% de progression, le niveau de difficulté suivant se débloque. Arène : Les joueurs peuvent faire monter leur groupe et leurs aptitudes enchaînées de niveau dans ce mode JcJ. Gagnez des primes de combat qui prennent la forme de pièces d’Honneur, une monnaie qui peut être échangée contre divers objets dans la Boutique d’Honneur. Gagnez également des primes de rang dont des cristaux, gemmes et pièces d’Honneur en fonction de votre rang d’Arène. Le programme de la saison sera annoncé avant son lancement.

Les joueurs peuvent faire monter leur groupe et leurs aptitudes enchaînées de niveau dans ce mode JcJ. Gagnez des primes de combat qui prennent la forme de pièces d’Honneur, une monnaie qui peut être échangée contre divers objets dans la Boutique d’Honneur. Gagnez également des primes de rang dont des cristaux, gemmes et pièces d’Honneur en fonction de votre rang d’Arène. Le programme de la saison sera annoncé avant son lancement. Terre des Illusions : Terrassez les monstres déguisés en héros dans cette épreuve limitée à un certain nombre d’essais par jour et gagnez des Rubis en utilisant au maximum vos aptitudes enchaînées. Le nombre de Rubis reçus dépend du niveau de difficulté du donjon et de vos performances en matière d’aptitudes enchaînées.

Terrassez les monstres déguisés en héros dans cette épreuve limitée à un certain nombre d’essais par jour et gagnez des Rubis en utilisant au maximum vos aptitudes enchaînées. Le nombre de Rubis reçus dépend du niveau de difficulté du donjon et de vos performances en matière d’aptitudes enchaînées. Cauchemar de la Reine des Glaces : Gagnez des matériaux pour améliorer votre équipement dans les niveaux de difficulté les plus bas et des recettes pour fabriquer des équipements épiques dans les niveaux plus ardus, mais pendant un certain laps de temps chaque jour. Les hauts niveaux de difficulté sont débloqués à mesure que vous progressez dans le mode Aventure.

: Gagnez des matériaux pour améliorer votre équipement dans les niveaux de difficulté les plus bas et des recettes pour fabriquer des équipements épiques dans les niveaux plus ardus, mais pendant un certain laps de temps chaque jour. Les hauts niveaux de difficulté sont débloqués à mesure que vous progressez dans le mode Aventure. Souffle de Kaimora : les joueurs peuvent fabriquer de puissants équipements en utilisant le Souffle de Kaimora, qui peut uniquement être raffiné dans la Mégafournaise. Les monstres sont attirés par la mana de la Mégafournaise, donc les joueurs doivent bien répartir leurs personnages entre Équipe avant et Équipe arrière pour les vaincre.

Dear, Ella est le premier RPG mobile développé sur le nouveau Mainnet de Com2uS Holdings, développé en partenariat avec XPLA, l’écosystème blockchain open source d’applications décentralisées (dApps).