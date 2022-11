L’exaltante conclusion de la saison 1est disponible dans La Bataille de l’Arche du Lion

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le dernier combat entre Scarlet Bruyère et l’union des héros de Guild Wars 2 atteint un point critique dans La Bataille de l’Arche du Lion, la conclusion épique de la saison 1 du Monde Vivant, désormais disponible gratuitement pour tous les joueurs. De nouvelles missions et récompenses, ainsi qu’une nouvelle mission d’attaque, attendent les champions de la cité.

En plus des missions, cet épisode proposera également dès sa sortie une nouvelle mission d’attaque : un combat corsé à 10 joueurs contre trois des chevaliers d’assaut d’élite de Scarlet dans les rues de la cité. Les nouvelles récompenses de l’épisode comprennent notamment l’ensemble d’armes de champion du Lion, la cape et la houppelande de capitaine du Lion et la masse Percegarde Micro Marque 5.

La saison 1 a marqué le début du contenu épisodique du Monde Vivant, il y a neuf ans. Après la sortie de Guild Wars 2, la saison 1, à l’origine pensée comme une histoire et des événements de jeu temporaires, a présenté aux joueurs un grand nombre de personnages qui allaient représenter les fondations des Gardiens de l’Éternité au cours des quelques années suivantes, et commencer l’histoire des dragons ancestraux, qui a pris fin dans la récente extension, End of Dragons. Pour la toute première fois, maintenant que La Bataille de l’Arche du Lion est disponible, l’intégralité de l’histoire chronologique du contenu actuellement publié de Guild Wars 2 va enfin être jouable du début à la fin.

Vous pouvez télécharger gratuitement le jeu de base de Guild Wars 2 sur https://www.guildwars2.com/fr/.