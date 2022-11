Le secret du son des AirPods Pro 2

Partager Facebook

Disponibles depuis cette année, les AirPods Pro 2 promettent plusieurs fonctionnalités intéressantes, dont l’incorporation de la nouvelle puce H2 du fabricant, l’audio spatial, un meilleur microphone, un nouveau mode de transparence adaptative et une meilleure réduction active du bruit.

L’ingénieur d’Apple Esge Andersen a récemment accordé une interview à What Hi-Fi dans laquelle il explique comment Apple est parvenu à améliorer considérablement la qualité audio de ses AirPods Pro 2. D’après lui, le constructeur voulait « mettre un AirPods Max dans la poche » de ses clients. A première vue, les AirPods Pro 2 sont très similaires aux AirPods Pro d’origine. Mais l’ingénieur explique que les évents ont été retravaillés pour optimiser le flux d’air pour les pilotes audio, et c’est là que se trouverait la clé de l’amélioration du son. Et Andersen de déclarer: « lorsque nous parlons d’un bon son, tout dépend de la façon dont nous déplaçons l’air dans le produit. Ce qui est un peu bizarre car il ne s’agit pas de l’enceinte ou de son apparence. Mais il s’agit de s’assurer que nous prenions également en compte le flux d’air. »

L’équipe acoustique d’Apple aurait ainsi mis l’accent sur l’amélioration de la réponse en haute fréquence, avec des aigus plus propres et des basses plus profondes et précises. Les écouteur fonctionnent différemment suivant l’appareil auquel ils sont connectés et, enfin, un panel d’auditeur experts veillerait lors de la conception à ce que la qualité du son émise soit la plus impressionnante possible.