Le shooter coop chaotique Mycopunk s’offre de nouveaux ennemis, modes, armes et cartes

Le shooter coopératif bourgeonnant de Pigeons at Play et Devolver Digital, a déjà bien grandi et muté depuis sa sortie en Accès Anticipé. Un peu comme les champignons extraterrestres effrayants que ses héros robotiques sont chargés d’éradiquer. Sa nouvelle mise à jour, Oxythane Breach, est sa transformation la plus profonde et spectaculaire à ce jour.

Gratuite pour quiconque dispose du jeu de base, cette redoutable mise à jour offre une prolifération fongique à Mycopunk, dont :

Deux niveaux inédits, dont l’Oxythane Facility particulièrement corrompu par les champignons.

De nouveaux ennemis gargantuesques comme le Missilehead, dont le sommet du chapeau lance des volées de projectiles.

Une pétoire puissante : l’Accelerator, qui tire de grosses rafales.

Des améliorations turbo-chargées qui offrent de nouveaux pouvoirs exotiques, des boosts de stats et de nouveaux comportements en échange de Composants Étranges.

Des secrets que la décence nous interdit de détailler ici.

La mise à jour Oxythane Breach introduit également un nouveau mode de jeu, Paid Time Off, qui vous balance dans New Atlas avec jusqu’à cinq autres personnes pour vous permettre de boucler des missions sans aucune contrainte de temps. Vous pouvez vous extraire à tout moment, mais attention : plus vous restez, plus les ennemis sont énervés.

Il s’agit de la mise à jour de Mycopunk la plus importante à ce jour : pour fêter ça, le jeu profite d’une réduction de 20 % pendant une semaine. Le moment est idéal pour entrer dans l’arène pour montrer à ces macromycètes de quel bois vous vous chauffez.