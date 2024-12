Le studio derrière Sifu annonce REMATCH, une expérience de football multijoueur en ligne

Partager Facebook

Rematch est prévu pour l’année prochaine sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC. Pas de faute, pas de hors-jeu : le gameplay virevoltant illumine les arènes virtuelles avec un enchaînement permanent d’actions spectaculaires, sans aucun temps mort. Vous ne contrôlez qu’un seul joueur, en vue immersive à la troisième personne, et changez de rôle à mesure que la situation évolue : de buteur à défenseur en passant par le poste de gardien, dont les capacités uniques ont été spécialement pensées pour répondre à ses exigences particulières. Chaque match est un spectacle intense, où la victoire s’arrache sur le fil, avec une décision prise sur l’instant ou un mouvement collectif providentiel. Souvenez-vous : l’esprit d’équipe prévaut.

Complètement tourné vers le multijoueur en ligne, Rematch met l’emphase sur un gameplay précis et réactif, équilibré pour offrir une expérience compétitive juste. Le skill reste un élément fondamental de l’expérience : la maîtrise de la mécanique de visée, le timing d’une puissante reprise de volée ou encore la lecture de jeu et les passes parfaites doivent être parfaitement appréhendés pour prendre un ascendant décisif sur l’équipe adverse.

En plus du mode compétitif en 5 contre 5, le jeu proposera des modes de jeu rapides et du contenu saisonnier après son lancement, dont des nouveaux modes de jeu et des possibilités cosmétiques uniques qui permettront à tout le monde de personnaliser son avatar.

Rematch devrait être classifié PEGI 7 et entend proposer de nouvelles fonctionnalités suite à sa sortie. Plus de détails à venir en 2025.